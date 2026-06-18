Meio Ambiente promove 'Junho Sustentável' com ciclo de palestras sobre recursos hídricos

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou, nesta quinta-feira (18/06), o evento “Junho Sustentável - Diálogo sobre Recursos Hídricos”, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A programação discutiu a importância da preservação dos recursos hídricos, da gestão ambiental e da conservação das florestas como pilares para o desenvolvimento sustentável da cidade. Autoridades, estudantes do ensino médio e especialistas de empresas participaram da roda de conversa.

A iniciativa integrou a programação especial do mês dedicado à conscientização ambiental e teve como objetivo ampliar o debate sobre os desafios relacionados à água, promovendo o compartilhamento de experiências e boas práticas entre o Poder Público, empresas e a sociedade civil. A primeira atividade foi a palestra “As águas de Suzano e a governança municipal no Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê”, ministrada pela tecnóloga em Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Natacha Nakamura, e pelo analista ambiental da pasta, Allan Oliveira.

Durante a apresentação, foram abordadas as características dos recursos hídricos do município, o funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e a atuação da administração municipal na construção de políticas públicas voltadas à preservação da água e ao planejamento ambiental.

Na sequência, a consultora de Supply da Coca-Cola Femsa, Neusa Frederico, apresentou a palestra “Ações da Companhia para uma gestão sustentável da água”. Na atividade, ela destacou iniciativas desenvolvidas pela empresa voltadas ao uso racional dos recursos hídricos, à eficiência operacional e aos investimentos em sustentabilidade que contribuem para reduzir impactos ambientais e fortalecer a preservação da água.

Encerrando a programação, o representante de Relações Institucionais da Suzano S.A., João Ortega, conduziu a palestra “Água, Floresta e Futuro: Sem floresta não tem água”, enfatizando a relação direta entre a conservação das áreas florestais, a proteção das nascentes e a disponibilidade hídrica. Foram apresentados exemplos de ações de recuperação ambiental e iniciativas voltadas à preservação dos ecossistemas como forma de garantir segurança hídrica para as futuras gerações.

O evento contou com a participação do vice-prefeito Said Raful, dos secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), do presidente da Câmara, Artur Takayama, da consultora em Conservação da empresa SPVS, parceira da Femsa, Gisele Hening, além de alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Batista Renzi.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, promover espaços de diálogo é fundamental para fortalecer a consciência ambiental e aproximar diferentes setores da sociedade das discussões sobre sustentabilidade. “O cuidado com os recursos hídricos é uma responsabilidade compartilhada. Reunir especialistas, estudantes, empresas e o Poder Público em um mesmo ambiente de diálogo permite ampliar o conhecimento e fortalecer ações que fazem diferença na preservação da água e do meio ambiente. O ‘Junho Sustentável’ representa exatamente esse compromisso de construir uma cidade cada vez mais consciente e preparada para os desafios ambientais do futuro”, destacou Chiang.

Por sua vez, o vice-prefeito citou a integração entre diferentes instituições para garantir políticas públicas eficientes voltadas à sustentabilidade. “Eventos como este mostram que a preservação ambiental depende da união entre governo, empresas, escolas e sociedade. A gestão municipal tem investido em ações que promovem educação ambiental e planejamento sustentável, porque sabemos que cuidar da água hoje é garantir qualidade de vida para as próximas gerações. É uma satisfação ver tantos parceiros envolvidos nessa construção coletiva”, afirmou Said Raful.