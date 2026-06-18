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Jornal Diário de Suzano - 18/06/2026
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Cidades

Evento de troca de figurinhas no Portelão segue às sextas-feiras e aos sábados

Organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer, ação teve grande adesão na primeira edição e seguirá durante a realização da competição internacional

18 junho 2026 - 18h01Por De Suzano
A primeira edição, promovida no último sábado (13/06), recebeu cerca de 120 pessoas.A primeira edição, promovida no último sábado (13/06), recebeu cerca de 120 pessoas. - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O evento de troca de figurinhas da Copa do Mundo Fifa 2026, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, terá continuidade no Ginásio Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguaí, 375 – Centro), sempre às sextas-feiras e aos sábados, durante a realização da competição. A primeira edição, promovida no último sábado (13/06), recebeu cerca de 120 pessoas.

A partir desta semana, os encontros ocorrerão às sextas-feiras, das 13 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 16 horas. Excepcionalmente, neste sábado (20/06), não haverá atividade, mas a programação será realizada normalmente nesta sexta-feira (19/06), no período da tarde.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um espaço de convivência, lazer e integração entre crianças, jovens, adultos e colecionadores, aproveitando o clima de mobilização gerado pela Copa do Mundo. Além da troca de figurinhas, o encontro também estimula a interação entre famílias e reforça o papel dos equipamentos esportivos municipais como espaços de convivência comunitária.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, destacou a boa participação do público na primeira edição e afirmou que a adesão fortaleceu a continuidade da ação ao longo da Copa. “Tivemos uma resposta muito positiva logo no primeiro encontro, com a presença de muitas crianças, pais e colecionadores. A troca de figurinhas é uma atividade simples, mas promove integração, diversão e aproxima as famílias em torno do esporte. Por isso, vamos manter esse espaço aberto durante a Copa do Mundo, para que mais pessoas possam participar e aproveitar esse momento”, afirmou.

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