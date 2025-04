Avaliação de Transporte ouvirá passageiros sobre ônibus e vans em Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano conduzirá, a partir do primeiro dia útil de maio (05/05), uma avaliação por pesquisas que pretende ouvir passageiros do transporte público municipal de ônibus e vans para obter informações sobre o perfil dos usuários e a experiência durante as viagens, a partir de estudos e questionários junto à população. O trabalho deverá contemplar, durante três meses, escutas em pontos de parada e abordagens no interior dos coletivos, em diferentes linhas e localidades da cidade.

Os dados proporcionarão os instrumentos necessários para que a administração municipal possa traçar um diagnóstico do sistema de transporte coletivo e embasar estudos para a proposição de melhorias no atendimento, assim como facilitar a identificação de gargalos no trânsito. A avaliação pode resultar na projeção de novas linhas e itinerários, na necessidade de mais investimentos em infraestrutura e na simulação de cenários futuros relacionados à organização do transporte e da mobilidade, que também servirão de base para a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Além da qualidade do serviço, o trabalho identificará a origem e o destino dos passageiros, registrando o número de pessoas que embarcam e desembarcam dos veículos. Para abranger um número mais expressivo de usuários, serão buscados pontos de grande aglomeração de pessoas como o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, e a Estação Suzano da Linha 11- Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanas (CPTM).

Informações

As informações deverão ser coletadas em semanas típicas, sem feriados, para não ocorrer distorções que possam prejudicar os resultados dos estudos. As abordagens serão realizadas por equipes da empresa especializada “Observando o Trânsito Consultoria”, contratada para a elaboração da avaliação técnica operacional, sob a supervisão da pasta do Transporte, que deverá ter todos os dados à sua disposição, em forma de relatório, em até sete meses.

O secretário Claudinei Galo destacou que esta avaliação norteará as decisões que serão tomadas para o aprimoramento dos atendimentos aos passageiros. “Teremos uma noção completa sobre todos os aspectos que estão relacionados ao transporte público municipal. Será um trabalho muito completo, que abrangerá dados referentes à qualidade das viagens e também sobre os deslocamentos em nosso município. Entenderemos o perfil dos usuários e o que os moradores pensam sobre os veículos e as linhas que estão à disposição na cidade”, ressaltou o titular da pasta.