Projeto 'Educando pela Cidade' contempla 527 crianças na semana de retomada das atividades

A Secretaria de Educação de Suzano retomou no 2º semestre sua proposta de proporcionar um aprendizado que vai além das salas de aula para os estudantes da rede municipal. O novo ciclo do projeto “Educando pela Cidade” começou nesta semana (27 e 31/07) e já alcança 527 alunos de cinco escolas com visitação a alguns dos mais importantes pontos culturais e turísticos do município.

O ponto de partida foi na segunda-feira (27/07) com a ida de 90 alunos da Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, do Jardim Margareth, ao Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, localizado no bairro Jardim Cacique, um dos polos de desenvolvimento do Programa de Formação Artística (Profart) de Suzano.

No dia seguinte, terça-feira (28/07), outros 92 alunos desta mesma unidade educacional puderam conhecer de perto as instalações deste equipamento cultural da administração municipal, que ainda recebeu a visita de mais 30 estudantes da Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, situada na Vila Sol Nascente.

Para esta data, ainda foi organizada uma saída pedagógica ao Viveiro Municipal que contemplou 57 estudantes da Escola Municipal Antônio Marques Figueira, do Jardim Santa Helena, onde eles tiveram contato com centenas de tipos de mudas floríferas e frutíferas e com o espaço dedicado à exposição e cuidado de orquídeas.

Nesta quarta-feira (29/07), 60 alunos da Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães viveram um dia especial com a visita ao Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. Outros 80 estudantes da Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes conheceram os atrativos do Centro Cultural Colorado.

Já na quinta-feira (30/07), a experiência proporcionada pelo projeto alcançou 52 alunos da Escola Municipal Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, que se somaram às outras turmas que puderam apreciar as belezas do Viveiro Municipal Tomoe Uemura e reforçar seus conhecimentos sobre educação ambiental.

Por fim, nesta sexta-feira (31/07), 66 estudantes da Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, do Jardim Belém, estiveram no 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, onde receberam orientações sobre temas que incluem o uso seguro de produtos de limpeza, os riscos de fios elétricos expostos, a prevenção de afogamentos e as medidas corretas em casos de queimaduras.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o projeto “Educando pela Cidade” tem proporcionado às crianças momentos valiosos de contato com a cultura e o aprendizado além da escola. “Oferecer aos alunos um momento educativo aliado ao lazer é fundamental. Graças ao projeto, diversas crianças estão sendo contempladas com experiências significativas que ampliam sua visão de mundo e fortalecem o processo de aprendizagem”, destacou a titular da pasta.