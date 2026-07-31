Suzano recebe 167º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central, recebeu nesta sexta-feira (31/07) o 167º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê. O encontro reuniu profissionais das Vigilâncias Sanitárias da região, representantes de sindicatos, conselheiros de saúde, trabalhadores e demais interessados no tema e teve como objetivo promover a troca de experiências e fortalecer as ações de promoção, prevenção e cuidado.

O tema do fórum foi a experiência do Comitê de Investigação de Óbitos Relacionados ao Trabalho de Mauá e Região. O encontro foi facilitado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional de Mauá, cidade do ABC Paulista, e pelo Comitê de Investigação de Óbitos, que apresentaram aos participantes as experiências desenvolvidas na identificação e investigação de mortes relacionadas às atividades profissionais.

A discussão também buscou contribuir para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a partir da análise dos fatores que podem estar relacionados aos óbitos e da identificação de medidas capazes de prevenir novas ocorrências.

O encontro é promovido todos os anos pelo Cerest de Guarulhos em Suzano, sempre com um tema diferente e atual, reunindo especialistas, profissionais da saúde, trabalhadores, gestores, estudantes e a comunidade para um momento de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre a saúde do trabalhador. O centro é um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) que atua na promoção da saúde, na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e na construção de ambientes laborais mais seguros e saudáveis.

Em Suzano, o trabalho desenvolvido na área busca fortalecer a cultura da prevenção e ampliar o diálogo com profissionais, trabalhadores e demais setores envolvidos na proteção da saúde. A iniciativa também permite a aproximação entre os serviços municipais e regionais e contribui para o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas.

Para a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, o fórum representa uma oportunidade para fortalecer o trabalho conjunto entre os municípios. “A saúde do trabalhador precisa ser construída de forma integrada, porque a troca de experiências nos ajuda a identificar riscos, aprimorar os processos de investigação e desenvolver ações de prevenção mais efetivas. Este encontro é um espaço importante para aprendermos uns com os outros e fortalecermos a nossa atuação”, afirmou.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, afirmou que a prevenção é uma das prioridades das políticas públicas desenvolvidas no município. “Cuidar da saúde do trabalhador é também cuidar da nossa cidade. Precisamos estar atentos aos riscos e trabalhar para evitar acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Um fórum como este amplia o conhecimento dos profissionais, fortalece a integração regional e contribui para que possamos oferecer um cuidado cada vez mais qualificado”, avaliou.