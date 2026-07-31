Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano recebe 167º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê

Encontro realizado nesta sexta-feira (31/07) reuniu profissionais e representantes da região para discutir prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho

31 julho 2026 - 16h41Por de Suzano
Encontro reuniu profissionais e representantes da região para discutir prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalhoEncontro reuniu profissionais e representantes da região para discutir prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central, recebeu nesta sexta-feira (31/07) o 167º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê. O encontro reuniu profissionais das Vigilâncias Sanitárias da região, representantes de sindicatos, conselheiros de saúde, trabalhadores e demais interessados no tema e teve como objetivo promover a troca de experiências e fortalecer as ações de promoção, prevenção e cuidado.

O tema do fórum foi a experiência do Comitê de Investigação de Óbitos Relacionados ao Trabalho de Mauá e Região. O encontro foi facilitado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional de Mauá, cidade do ABC Paulista, e pelo Comitê de Investigação de Óbitos, que apresentaram aos participantes as experiências desenvolvidas na identificação e investigação de mortes relacionadas às atividades profissionais.
A discussão também buscou contribuir para o aprimoramento das ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, a partir da análise dos fatores que podem estar relacionados aos óbitos e da identificação de medidas capazes de prevenir novas ocorrências.

O encontro é promovido todos os anos pelo Cerest de Guarulhos em Suzano, sempre com um tema diferente e atual, reunindo especialistas, profissionais da saúde, trabalhadores, gestores, estudantes e a comunidade para um momento de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre a saúde do trabalhador. O centro é um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) que atua na promoção da saúde, na prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e na construção de ambientes laborais mais seguros e saudáveis.

Em Suzano, o trabalho desenvolvido na área busca fortalecer a cultura da prevenção e ampliar o diálogo com profissionais, trabalhadores e demais setores envolvidos na proteção da saúde. A iniciativa também permite a aproximação entre os serviços municipais e regionais e contribui para o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas.

Para a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, o fórum representa uma oportunidade para fortalecer o trabalho conjunto entre os municípios. “A saúde do trabalhador precisa ser construída de forma integrada, porque a troca de experiências nos ajuda a identificar riscos, aprimorar os processos de investigação e desenvolver ações de prevenção mais efetivas. Este encontro é um espaço importante para aprendermos uns com os outros e fortalecermos a nossa atuação”, afirmou.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, afirmou que a prevenção é uma das prioridades das políticas públicas desenvolvidas no município. “Cuidar da saúde do trabalhador é também cuidar da nossa cidade. Precisamos estar atentos aos riscos e trabalhar para evitar acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Um fórum como este amplia o conhecimento dos profissionais, fortalece a integração regional e contribui para que possamos oferecer um cuidado cada vez mais qualificado”, avaliou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto 'Educando pela Cidade' contempla 527 crianças na semana de retomada das atividades
Cidades

Projeto 'Educando pela Cidade' contempla 527 crianças na semana de retomada das atividades

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens
Cidades

TCE e MP querem esclarecimentos sobre falhas sucessivas em trens

Fortes ventos somam mais de 730 ocorrências de falta de energia no Alto Tietê
Cidades

Fortes ventos somam mais de 730 ocorrências de falta de energia no Alto Tietê

Inpe registra 229 focos de queimadas no Alto Tietê de janeiro a julho deste ano
Cidades

Inpe registra 229 focos de queimadas no Alto Tietê de janeiro a julho deste ano

Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação
Cidades

Saúde inicia ação especial para atualização de cadernetas de vacinação

ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto 
Cidades

ACE Suzano confirma 11° 'Liquida Suzano Autos' para o mês de agosto 