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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Cidades

Bio Campos completa dez anos e consolida atuação como referência em análises clínicas no Alto Tietê

Laboratório fundado pela biomédica Dra. Renata Ruiz de Campos aposta em atendimento humanizado, inovação tecnológica e excelência diagnóstica desde 2016

01 junho 2026 - 09h13Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Formada pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduada em Gestão de Serviços da Saúde, Dra. Renata acumulou 25 anos de experiência profissional antes de inaugurar o laboratórioFormada pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduada em Gestão de Serviços da Saúde, Dra. Renata acumulou 25 anos de experiência profissional antes de inaugurar o laboratório - (Foto: Reprodução /Internet)

O Laboratório Bio Campos completa 10 anos de atuação neste dia 1 de junho, consolidando-se como uma das referências em análises clínicas na região do Alto Tietê. Fundado em 2016, em Mogi das Cruzes, pela biomédica Renata Ruiz de Campos, o espaço nasceu com a proposta de unir experiência técnica, atendimento humanizado e inovação em serviços de saúde.

Formada pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduada em Gestão de Serviços da Saúde, Dra. Renata acumulou 25 anos de experiência profissional antes de inaugurar o laboratório. A proposta era criar um ambiente acolhedor, com profissionais qualificados e foco na excelência no atendimento ao paciente.

Ao longo da última década, o Bio Campos ampliou sua atuação e passou a oferecer exames laboratoriais de diferentes complexidades, incluindo análises clínicas, citologia, genética, biologia molecular e exames toxicológicos. O laboratório também investiu em serviços de coleta domiciliar e atendimento in company, buscando facilitar o acesso dos pacientes aos exames.

Segundo a direção do laboratório, o crescimento da empresa foi sustentado por pilares como atendimento humanizado, rigoroso controle de qualidade e modernização tecnológica. A instituição destaca ainda a busca constante por precisão diagnóstica e agilidade na entrega dos resultados.

Renata afirma que a trajetória construída ao longo desses anos é resultado do comprometimento da equipe e da confiança dos pacientes e parceiros. “Tenho muito orgulho de poder contar com uma equipe dedicada e comprometida com os valores da empresa. Agradeço a todos nossos parceiros e clientes pela confiança. E convido a todos para conhecerem esse novo conceito em análises clínicas”, destacou.

Com parcerias estratégicas com clínicas e profissionais da área da saúde, o Bio Campos reforça sua presença no cenário regional e celebra a marca de 10 anos mantendo como missão oferecer exames laboratoriais com excelência técnica, segurança e qualidade.

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