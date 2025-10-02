Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 02 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal

Iniciativa do Departamento Bunkyo Sustentável, sob gestão de Larissa Ashiuchi, envolve voluntários e professoras da comunidade

02 outubro 2025 - 10h28Por De Suzano
Iniciativa é do Departamento Bunkyo Sustentável sob gestão de Larissa Ashiuchi, Iniciativa é do Departamento Bunkyo Sustentável sob gestão de Larissa Ashiuchi, - (Foto: Divulgação)

O Bunkyo Suzano, por meio do recém-criado Departamento Bunkyo Sustentável, deu início nesta quarta-feira (01/10) a uma campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado, que será destinado à produção de sabão artesanal em oficinas educativas. A ação conta com a coordenação da diretora Larissa Ashiuchi e tem como objetivo estimular práticas de sustentabilidade, reduzir impactos ambientais e fortalecer o engajamento comunitário.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na sede da entidade, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro de Suzano. Os participantes devem levar o óleo em garrafa pet de dois litros. Para mais informações, está disponível o telefone (11) 4746-2744.

De acordo com o presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, a proposta tem grande valor social e ambiental. “Estamos mobilizando associados e toda a comunidade para transformar algo que seria descartado em um produto útil e sustentável. Já temos 100 litros arrecadados e vamos avançar ainda mais com a colaboração de todos.”

Com a arrecadação, a expectativa é de criar oficinas de fabricação do sabão. Para tanto, as atividades deverão ser ministradas pela coordenadora do Kendô, Marilene Ueda, e pela presidente do Haha No Kai, Sadako Yoshida, que também é vice-presidente do Bunkyo. Elas irão compartilhar conhecimento prático, ensinando como transformar o óleo em sabão e conscientizando sobre o destino correto desse resíduo.

Para a diretora do departamento, Larissa Ashiuchi, o projeto fortalece um novo olhar para a entidade. “O Bunkyo Sustentável nasce com a missão de unir tradição e inovação, trazendo a comunidade para perto de práticas ambientais que fazem a diferença no dia a dia. Essa campanha é um passo simbólico, mas muito importante.”

A arrecadação seguirá de forma contínua e, a cada etapa, novos lotes de sabão serão produzidos. O material servirá tanto para uso em oficinas educativas quanto para doações sociais, reafirmando o compromisso da entidade com a responsabilidade socioambiental.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial
Cidades

Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira
Cidades

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês
Cidades

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'
Cidades

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'

Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi
Cidades

Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi

Secretaria de Cultura abre inscrições para Jornada do Patrimônio
Cidades

Secretaria de Cultura abre inscrições para Jornada do Patrimônio