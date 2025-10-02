Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal

O Bunkyo Suzano, por meio do recém-criado Departamento Bunkyo Sustentável, deu início nesta quarta-feira (01/10) a uma campanha de arrecadação de óleo de cozinha usado, que será destinado à produção de sabão artesanal em oficinas educativas. A ação conta com a coordenação da diretora Larissa Ashiuchi e tem como objetivo estimular práticas de sustentabilidade, reduzir impactos ambientais e fortalecer o engajamento comunitário.



As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, na sede da entidade, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, no centro de Suzano. Os participantes devem levar o óleo em garrafa pet de dois litros. Para mais informações, está disponível o telefone (11) 4746-2744.



De acordo com o presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, a proposta tem grande valor social e ambiental. “Estamos mobilizando associados e toda a comunidade para transformar algo que seria descartado em um produto útil e sustentável. Já temos 100 litros arrecadados e vamos avançar ainda mais com a colaboração de todos.”



Com a arrecadação, a expectativa é de criar oficinas de fabricação do sabão. Para tanto, as atividades deverão ser ministradas pela coordenadora do Kendô, Marilene Ueda, e pela presidente do Haha No Kai, Sadako Yoshida, que também é vice-presidente do Bunkyo. Elas irão compartilhar conhecimento prático, ensinando como transformar o óleo em sabão e conscientizando sobre o destino correto desse resíduo.



Para a diretora do departamento, Larissa Ashiuchi, o projeto fortalece um novo olhar para a entidade. “O Bunkyo Sustentável nasce com a missão de unir tradição e inovação, trazendo a comunidade para perto de práticas ambientais que fazem a diferença no dia a dia. Essa campanha é um passo simbólico, mas muito importante.”



A arrecadação seguirá de forma contínua e, a cada etapa, novos lotes de sabão serão produzidos. O material servirá tanto para uso em oficinas educativas quanto para doações sociais, reafirmando o compromisso da entidade com a responsabilidade socioambiental.