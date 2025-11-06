Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Bunkyo Suzano promove mais uma edição do Oriental Fest em 16 de novembro

Evento gratuito reúne gastronomia oriental, apresentações culturais e atividades para toda a família

06 novembro 2025 - 16h31Por de Suzano
Bunkyo Suzano promove mais uma edição do Oriental Fest em 16 de novembroBunkyo Suzano promove mais uma edição do Oriental Fest em 16 de novembro - (Foto: Divulgação)

O Bunkyo Suzano realizará no próximo dia 16 (domingo), das 11 às 18 horas, mais uma edição do tradicional Oriental Fest, evento que celebra a cultura asiática com uma programação repleta de sabores, arte e convivência. A festa, que já se tornou referência na cidade, promete encantar o público com pratos típicos e apresentações especiais, reunindo famílias e amantes da cultura japonesa em um ambiente acolhedor e festivo.

Além das delícias gastronômicas, como o tradicional yakibifum com gyoza e lámen, o festival contará com apresentações, artesanato e atrações culturais que evidenciam a herança e os valores das comunidades orientais em Suzano e região. O evento acontecerá na sede do Bunkyo, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, 444, com entrada franca.

De acordo com o presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, o Oriental Fest é um símbolo do trabalho voluntário e da união das famílias que compõem a entidade.

“O Oriental Fest é muito mais do que um evento gastronômico; ele representa o espírito de união, dedicação e respeito às nossas tradições. É uma oportunidade de compartilhar com toda a cidade o que temos de mais bonito: a cultura, a solidariedade e a alegria de estarmos juntos”, destacou Katsumata.

Com apoio de empresas parceiras e o engajamento de diversos departamentos do Bunkyo, o evento será aberto ao público e espera receber centenas de visitantes ao longo do dia. A organização reforça que o objetivo principal é valorizar a cultura oriental e promover o encontro entre gerações, mantendo viva a tradição que faz parte da história de Suzano.
 

