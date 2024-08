Buscando continuidade, Pedro Ishi lança campanha a prefeito

A campanha de Pedro Ishi (PL) foi oficialmente lançada na noite desta quinta-feira (22), em evento realizado no Suzaninho. Sendo candidato do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi, todo o evento foi pautado em discurso pela continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos sete anos e meio. O lançamento contou com a presença de autoridades, entre elas: o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto; o deputado federal, Márcio Alvino; os deputados estaduais, André do Prado e Marcos Damásio; o prefeito de Guararema, Zé; e os candidatos a prefeito Dr. Rafu, de Ferraz de Vasconcelos, e Flávia Verdugo, de Poá. Ao menos, 8 mil pessoas acompanharam a solenidade.

Ao lado da primeira-dama Larissa Ashiuchi, o prefeito Rodrigo Ashiuchi disse, durante seu discurso, o motivo de ter escolhido Pedro como seu sucessor. “No pior momento da saúde mundial ele estava lá. A virada da vacinação começou em Suzano. Reformamos todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e entregamos mais seis, fizemos Clínica da Mulher, Clínica da Família, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeiras. O Hospital Federal que não é mais maquete e saiu do papel, o Hospital Regional do Alto Tietê e vários projetos que fizemos”, disse Rodrigo.

Pedro definiu o momento de lançamento de candidatura como “único” em sua vida e falou suas prioridades para o mandato, caso seja eleito. “Vamos dar sequência, continuidade, fazer muita coisa pela cidade de Suzano e avançar muito mais. Tenho várias coisas no nosso plano de governo, mas eu acredito muito na Educação da cidade, que já vem recebendo muitos investimentos, mas acreditamos que dá para fazer ainda mais. Acredito em uma Saúde potente, com o Hospital Federal chegando, a construção de novas Unidades. Queremos continuar avançando com Educação e Saúde, mas não é só isso”.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que as eleições municipais em Suzano serão “uma lavada” e se encerrarão no primeiro turno. Pedro Ishi adotou uma postura mais cautelosa. “Vamos trabalhar muito. As eleições só acabam em outubro. Otimismo é grande, mas vamos trabalhar muito e todos os dias para podermos ser eleitos”, disse o candidato.

Ashiuchi e Ishi se posicionaram em relação às denúncias feitas pelo candidato Caian Zambotto (PSOL) sobre uma suposta perseguição ao psolista. “Nossa campanha é verdadeira, de rua, propositiva e mostrando trabalhos que fizemos. São 143 entregas. Não perdemos tempo, como eles estão perdendo fazendo fake news. Nossa campanha está avaliando tudo. Infelizmente teremos que levar para o setor jurídico da nossa campanha. Não nos preocupamos com isso. Acho que é mais dor de cotovelo pelo que a gente está fazendo”, alfinetou Ashiuchi.