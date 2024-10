Cadastro para vendas no entorno dos cemitérios municipais termina dia 25

A Prefeitura de Suzano reforça que o prazo para o cadastro de interessados em vender flores, velas e demais itens no entorno dos cemitérios municipais no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, se encerra no próximo dia 25 de outubro (sexta-feira). As solicitações devem ser feitas no Centro Unificado de Serviços (Centrus) que fica localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. O atendimento para essa finalidade será feito entre 8 e 17 horas, no setor de Fiscalização Tributária, que fica na sala 203.

Para solicitar a autorização a fim efetuar as vendas tanto no Cemitério Municipal São Sebastião, na região central (rua Cássia Francisco, 651 - Sítio São José), quanto no Cemitério Municipal São João Batista, o Cemitério do Raffo, na região sul (avenida Brasiliana, 10 - Parque Alvorada), devem ser apresentados documentos pessoais e o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em caso de empresa. Na oportunidade será definido o local de interesse e, a partir daí, deve ser efetuado o pagamento de R$ 228 referente à diária de permanência.

A administração municipal também reforça que segue recebendo autorizações para as intervenções nos jazigos até o final deste mês, visando às melhorias específicas que cada família deseja implementar para as visitas que acontecem no Dia de Finados. As solicitações podem ser feitas na sede administrativa localizada na entrada do Cemitério Municipal São Sebastião, entre 8 horas às 17h30. O telefone para contato é (11) 4748-1308.

A manutenção dos cemitérios faz parte das atividades regulares da Secretaria de Administração de Suzano que promove varrição, pintura, limpeza e ações diárias de combate à dengue com a recolha de vasos e verificação de possíveis acúmulos de água. Também são promovidas iniciativas complementares que abrangem, inclusive, a conclusão dos nichos ossuários, que estão beneficiando as famílias que não tem jazigos. O conjunto de serviços ainda tem contemplado a construção de estruturas verticalizadas, que comportam 12 gavetas no mesmo espaço ocupado por um jazigo tradicional. Outras melhorias já feitas incluem o reforço da segurança com as câmeras da Guarda Civil Municipal (GCM), a intensificação do sistema digital para controle das atividades e o suporte jurídico para todos os procedimentos.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, ressaltou a transformação que foi proporcionada nos cemitérios nestes últimos oito anos. “O prefeito Rodrigo Ashiuchi, desde quando começou a gestão, nos pediu que cuidássemos com muito carinho dos cemitérios municipais. Por isso, empenhamos muito esforço e dedicação com cada atividade aqui executada. Parabenizo o trabalho do diretor administrativo, Fábio Tostes, o Cowboy, e toda a sua equipe, pela qualidade das ações que estão sendo desenvolvidas em cada uma dessas unidades”, frisou a titular da pasta.