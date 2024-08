Calçadas quebradas geram reclamações em Suzano; Prefeitura fiscaliza locais

As calçadas quebradas e irregulares são de responsabilidade do proprietário do imóvel, de acordo com a Prefeitura de Suzano. Os casos de responsabilidade da administração municipal são: bueiros e calçadas de áreas públicas, como praças, parques e prédios da Prefeitura.

O DS percorreu áreas centrais para identificar problemas nas calçadas e encontrou áreas irregulares nas ruas Paraná, Dr. Deodato Wertheimer e Expedicionário Abílio Fernandes, além da avenida Antônio Marques Figueira. Na Rua Paraná, o problema era de um bueiro quebrado e a administração municipal consertou antes do fechamento da reportagem. As outras áreas são de locais que têm ou tinham árvores e a raiz danificou a calçada.

A Prefeitura disse que a Secretaria de Governo enviará agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas nos próximos dias para identificar os pontos que apresentam problemas. Caso seja necessário, os proprietários responsáveis serão notificados a tomarem as providências.

“O prazo para os consertos serem executados é de 30 dias a partir do recebimento da notificação. O descumprimento poderá resultar em uma multa de R$ 913,74”, disse a administração.

O canal para denúncia de problemas em calçadas, sendo particulares ou públicas, é a Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 0800 774 2007, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.