Câmara concederá Medalha Antônio Marques Figueira a Claudinei Valdemar Galo

A Câmara de Suzano fará na segunda-feira (26) a entrega da “Medalha Antônio Marques Figueira” ao secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo. A sessão solene terá início às 19 horas, no Palácio “Deputado José de Souza Candido” (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). A autoria da homenagem é do vereador José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa.

Nascido em Suzano, Claudinei Galo tem formação nas áreas de Administração e Direito. É filho de Antonio Valdemar Galo, que foi vereador por dois mandatos no município.

Começou a vida pública trabalhando na Prefeitura de Suzano como encarregado de departamento. Depois ingressou na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como escrivão de polícia, onde permaneceu por 26 anos.

Desde 2014, Claudinei Galo atua na administração municipal. Foi secretário-adjunto de Educação, secretário de Governo e de Assistência e Desenvolvimento Social. Atualmente é secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana de Suzano.

Em sua passagem pela Secretaria de Educação, idealizou a ação Caça Vazamentos, de combate ao desperdício de água, que recebeu o Prêmio Mário Covas na categoria Inovação em Gestão Municipal – Processos Organizacionais.

“Em sua carreira na área pública, Claudinei Galo prestou relevantes serviços à população suzanense e também a própria administração, exercendo sua função com muita eficiência, carinho e dedicação”, justificou Zé Lagoa. “Realiza o serviço com seriedade, defende os interesses da comunidade e cuida com atenção da força de trabalho”, concluiu o parlamentar.