Câmara de Suzano aprova cinco itens em sessão ordinária desta quarta

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram cinco itens na sessão ordinária de ontem (6). O vídeo completo da atividade está disponível no canal da TV Câmara Suzano no YouTube do Legislativo: www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano.

Vereador Denis

De autoria do vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, foi aprovada a entrega do Título de Cidadão Suzanense para Raphael Nunes Rocha. A votação do projeto de lei, também de autoria de Denis, que altera a redação do artigo 12 da lei municipal 5.363/2022, que trata das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) do município e, ainda, regulamenta os planos urbanísticos desenvolvidos nestes locais, fixando normas para propiciar às famílias de menor renda acesso à terra urbanizada e à moradia, foi adiada por 30 dias.

Vereadora Gerice

Foi aprovada uma moção de aplauso, de autoria da vereadora Gerice Lione (PODE), que parabeniza o soldado Carlos Eduardo Barbosa da Silva. Ele é policial militar e atualmente trabalha na 4ª Cia., em Suzano, e é instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Executivo

Já de autoria do Executivo foram aprovados três itens. O primeiro denomina como Jessé de Almeida a atual praça existente na rua Jeca Tatu, no Jardim Cacique. Ele foi vereador na 16ª legislatura e faleceu em 24 de janeiro de 2014, em um acidente de avião.

O segundo projeto aprovado denomina rua Ricardo Eugênio de Oliveira, a atual rua 177 do loteamento Cidade Miguel Badra, Gleba 7. O terceiro item é a propositura que trata sobre abertura de crédito adicional no orçamento da cidade.

Tribuna

O vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho, discursou na Tribuna Livre da Câmara para falar sobre o fato de Suzano ter ficado como a cidade mais bem posicionada na região do Alto Tietê no estudo “Desafios da Gestão Municipal”. “Hoje, ocupamos o 32º melhor lugar entre as 100 maiores cidades do Brasil em qualidade de vida da população e quando se diz a respeito da educação, saúde, segurança e saneamento básico”, argumentou. “E o resultado mais expressivo foi obtido na Segurança Pública, área em que Suzano ficou em quarto colocado entre as 100 do Brasil”, revelou. Leandrinho parabenizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e toda sua equipe pelos resultados positivos.