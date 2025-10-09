Câmara de Suzano aprova moção de aplauso à Apeoesp por defesa da escola Batista Renzi

A Câmara de Suzano aprovou nesta quarta-feira (8) a moção de autoria do vereador André Dourado (PT) que parabeniza a subsede Suzano do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) pelos relevantes serviços prestados à educação pública.

A homenagem reconhece o trabalho “firme e combativo” do sindicato na defesa da escola pública e dos direitos de estudantes, professores e da comunidade escolar do município. Durante sua fala na Tribuna, André Dourado destacou a atuação da entidade diante da possibilidade de fechamento da Escola Estadual Batista Renzi, tradicional unidade de ensino da cidade. “Estou aqui sugerindo essa moção de aplausos por mais uma atrocidade, infelizmente, do governador do Estado, que quer fechar, segundo relatos e informações da Diretoria de Ensino, a Escola Batista Renzi. É um colégio histórico, por onde passaram diversos alunos suzanenses. E o sindicato da Apeoesp vem fazendo um embate para tentar mudar a opinião da Secretaria Estadual de Educação”, afirmou o parlamentar.

André Dourado reforçou que a mobilização liderada pela Apeoesp é fundamental para a defesa do direito à educação e da manutenção das escolas públicas em Suzano e na região do Alto Tietê.

“Por isso, pedi o apoio dos nobres colegas vereadores para aprovar esta moção, em defesa do aluno da Escola Batista Renzi, da escola pública e da educação”, completou.

Além disso, foram aprovados outros sete itens. O vídeo completo da sessão ordinária está disponível no canal TV Câmara Suzano no Youtube.