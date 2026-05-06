Prefeitura abre 55 vagas remanescentes para o POT Ferrazense Zeladoria

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos abriu 55 vagas remanescentes para o Programa Operação Trabalho (POT) Ferrazense – Zeladoria. As inscrições estão disponíveis entre os dias 5 e 15 de maio e devem ser realizadas por meio do site oficial do município.

O programa tem como objetivo oferecer oportunidade de trabalho e geração de renda para os munícipes, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção e melhoria dos espaços públicos da cidade, por meio de serviços de zeladoria urbana.

Os participantes selecionados atuam em atividades como limpeza, conservação e organização de áreas públicas, colaborando diretamente com o cuidado e a valorização do município.

A iniciativa também prevê a qualificação dos participantes, promovendo inclusão social e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

A Prefeitura reforça a importância de que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo estabelecido e acompanhem as orientações disponíveis nos canais oficiais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da prefeitura.

https://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/web/programa-operacao-trabalho/zeladores-da-cidade/