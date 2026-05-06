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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Cidades

Prefeitura de Ferraz promove Feira Especial de Dia das Mães no Paço Municipal

Ação reúne empreendedoras locais e oferece opções de presentes para a população

06 maio 2026 - 12h30Por De Ferraz
Prefeitura de Ferraz promove Feira Especial de Dia das Mães no Paço MunicipalPrefeitura de Ferraz promove Feira Especial de Dia das Mães no Paço Municipal - (Foto: Vinicius Cavalcante/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, no próximo dia 7 de maio, a Feira Especial de Dia das Mães, no Paço Municipal. O evento acontece das 10h às 16h e contará com a participação de empreendedoras da cidade e da região, oferecendo diversas opções de produtos para presentear.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um momento de celebração para os munícipes que passam pelo local, além de incentivar o empreendedorismo local e gerar oportunidades de renda para os participantes.

Com variedade de itens artesanais e criativos, a feira também fortalece a economia da cidade, valorizando o trabalho de pequenos produtores e empreendedores.

De acordo com a coordenadora executiva, Érika Mellem, a ação vai além da comercialização de produtos. “A feira foi pensada para valorizar as empreendedoras da nossa cidade e, ao mesmo tempo, proporcionar um ambiente acolhedor para quem passa pelo Paço Municipal. É uma forma de celebrar o Dia das Mães, incentivar o comércio local e fortalecer a economia do município”, destacou.

A Prefeitura convida toda a população a prestigiar a feira e aproveitar a oportunidade para adquirir presentes e apoiar os empreendedores locais.

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