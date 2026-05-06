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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Cidades

Cartório Eleitoral de Suzano prevê atender 1 mil eleitores no último dia de regularização

Eleitores formam fila ao longo do dia para garantir atendimento até às 17h; quem perder o prazo só poderá regularizar situação após as eleições

06 maio 2026 - 12h51Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Cartórios Eleitorais de Suzano registram grande movimento e expectativa de atender cerca de mil pessoas ao longo do diaCartórios Eleitorais de Suzano registram grande movimento e expectativa de atender cerca de mil pessoas ao longo do dia - (Foto: Danielly Miguel/DS)

Nesta quarta-feira (6), último dia para regularização do título eleitoral, os Cartórios Eleitorais de Suzano registram grande movimento e expectativa de atender cerca de mil pessoas ao longo do dia. A organização orienta, apenas eleitores que estiverem na fila até as 17h terão acesso ao atendimento, ainda que parte desses eleitores precise ser agendado para datas posteriores.

De acordo com a chefe da 181ª Zona Eleitoral de Suzano, Carla Patrícia, o fluxo intenso foi organizado por meio de uma fila única para as duas zonas eleitorais, o que tem garantido mais agilidade. “Esperamos atender hoje pelo menos mil pessoas aqui em Suzano. Mas está bem rápido, porque temos uma fila única para dois cartórios eleitorais e uma média de 15 pessoas no atendimento”, explicou.

Mesmo com a alta demanda, a Justiça Eleitoral assegura que todos que chegarem dentro do horário serão contemplados. “Todo mundo que estiver na fila até às 17h hoje, será atendido. Se não conseguirmos finalizar o atendimento hoje, vamos agendar, mas apenas para aqueles que estiverem na fila”, destacou. Os atendimentos agendados devem ocorrer entre os dias 7 e 21 de maio, com horário marcado.

O público que procura o serviço neste último dia é, em sua maioria, formado por pessoas em busca do primeiro título eleitoral, além de eleitores que precisam realizar a transferência de domicílio.

Eleitores com pendências, como título cancelado, suspenso ou multas por ausência nas eleições, não poderão votar no próximo pleito. Além disso, a irregularidade pode trazer impactos na vida civil. “A situação eleitoral em aberto pode gerar complicações em diversas áreas, como a emissão de passaporte e a inscrição em instituições públicas que exigem a quitação eleitoral”, alertou Carla.

Outro ponto importante é que não será possível solicitar a transferência de domicílio eleitoral após o encerramento do prazo. Nesses casos, o eleitor deverá justificar a ausência no dia da votação, caso esteja fora de sua cidade.

Para quem perder o prazo, a orientação é aguardar a reabertura do cadastro eleitoral, prevista apenas para o dia 3 de novembro, após as eleições.

A recomendação final do Cartório é que os eleitores compareçam ainda hoje com a documentação necessária e garantam lugar na fila dentro do horário limite.

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