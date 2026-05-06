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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Cidades

Conscientização no trânsito ganha força com ações do Maio Amarelo em Ferraz

Secretaria de Transportes promove atividades interativas ao longo do mês para engajar motoristas, pedestres e crianças

06 maio 2026 - 12h44Por De Ferraz
Conscientização no trânsito ganha força com ações do Maio Amarelo em FerrazConscientização no trânsito ganha força com ações do Maio Amarelo em Ferraz - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, intensifica ao longo do mês de maio as ações do movimento Maio Amarelo, campanha internacional voltada à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A iniciativa tem como foco promover mudanças de comportamento e estimular atitudes mais responsáveis por parte de motoristas, pedestres e ciclistas, contribuindo para um trânsito mais seguro e humanizado.

Dentro da programação, a ação “Herói no Trânsito” aposta em uma abordagem direta e reflexiva com a população. Utilizando espelhos como recurso simbólico, a atividade convida cada cidadão a se reconhecer como protagonista na preservação de vidas. Esta ação será realizada nos dias 12 e 13 de maio, na Avenida Brasil, nas proximidades da Praça da Independência, e no dia 19 de maio, na Estação Giannetti Neto, pontos estratégicos de grande fluxo.

Complementando as atividades, a “Escolinha de Trânsito”, por meio do projeto Agente Mirim, será realizada nos dias 6 e 27 de maio, com foco no público infantil. A proposta é ensinar, de forma lúdica e educativa, noções básicas de segurança viária, incentivando desde cedo a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para o convívio no trânsito.

As ações integram o calendário oficial do Maio Amarelo no município e reforçam o compromisso da administração municipal com a preservação da vida, por meio da educação e da conscientização contínua.

Para o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angello Pasquarelli, a mobilização coletiva é essencial para a efetividade das ações. “O Maio Amarelo nos convida a refletir sobre o papel de cada um no trânsito. Mais do que regras, estamos falando de respeito e responsabilidade. Nossas ações buscam justamente despertar essa consciência, mostrando que atitudes simples podem evitar acidentes e salvar vidas”, destacou.

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