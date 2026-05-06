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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Trânsito

Carreta tomba em acesso do Rodoanel em Itaquá

Acostamento segue interditado desde às 7h34 sem previsão de liberação

06 maio 2026 - 11h12Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Condutor perdeu o controle e o veículo bateu na defesa metálica da via, caindo no canteiro lateralCondutor perdeu o controle e o veículo bateu na defesa metálica da via, caindo no canteiro lateral - (Foto: Divulgação / Artesp)

Uma carreta tombou em uma alça de acesso do Rodoanel (SP-021) para a Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Itaquaquecetuba, após o condutor perder o controle, bater na defesa metálica da via e cair no canteiro lateral, na manhã desta terça-feira (6). As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a causa do acidente ainda está para ser esclarecida. 

Segundo a agência, o motorista não ficou ferido, o acostamento está interditado desde às 7h34 sem previsão de liberação. Às 08h14, uma equipe da SPMar, concessionária responsável pela via, realizou uma avaliação e determinou que será necessário apoio do caminhão munk para efetuar o destombamento do veículo.

Devido a falta de previsão sobre a chegada do recurso particular, concessionária pediu para aumentar o tempo de atualização para 2h20. Essa matéria segue em atualização.

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