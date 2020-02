Câmara libera 15 vagas de estacionamento para o público

A Câmara de Suzano assina, hoje, um ato da Presidência que vai liberar 15 vags do estacionamento que fica ao lado da Casa de Leis. A liberação será para uso após o expediente, nos finais de semana e feriados.

O ato passa a valer no mesmo dia da assinatura e está sendo determinado pela atual presidente da Casa, Gerice Lione (PL), que vai renunciar do cargo.

A decisão permite que outras pessoas usem o espaço fora do horário de expediente do Legislativo e aos finais de semana.

Atualmente, 15 vagas que ficam na Rua Paraná são usadas exclusivamente por funcionários da Câmara.

Restrição

A restrição começou em julho de 2019 e foi determinada pela própria presidente do Legislativo, Gerice Lione (PL).

Antes, O estacionamento era usado pelas pessoas que trabalham ou frequentam os comércios que existem na rua.

Na época, a situação causou indignação em usuários do espaço. Algumas pessoas que estacionavam no local ficaram irritadas com a decisão.

Explicação

Em nota, a Câmara de Suzano informou que o estacionamento consta na planta elaborada pelos arquitetos da Prefeitura. O documento dizia que as vagas estavam dentro do terreno da Câmara.

"Não poderá haver exigência contrária da Administração Municipal. Importante deixar claro, também, que a obra foi aprovada em todas as instâncias exigidas na legislação atual", dizia a nota, na época.

Até então, as vagas são usadas porque, segundo o documento emitido, o estacionamento interno da Câmara "não possui espaço para guardar os veículos de todos os funcionários".