Saúde reforça importância da vacinação contra sarampo e febre amarela 

A Secretaria de Saúde de Suzano intensificou as orientações à população sobre a importância da vacinação contra o sarampo e a febre amarela, diante do cenário epidemiológico atual e do aumento do fluxo de viajantes internacionais previsto para os próximos meses. A medida busca prevenir a reintrodução de doenças já controladas no Brasil e reforçar a proteção coletiva no município.

No caso do sarampo, o alerta se torna ainda mais relevante com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, período em que há maior circulação de pessoas entre países. A Vigilância Epidemiológica destaca que a vacina é segura, gratuita e continua sendo a forma mais eficaz de prevenção. A recomendação é que a população verifique a carteira de vacinação, atualize as doses antes de viajar e, mesmo fora do prazo ideal, procure se imunizar. Após viagens, a orientação é ficar atento a sintomas como febre e manchas vermelhas na pele e buscar atendimento em uma unidade de saúde.

Paralelamente, o município também reforça o alerta para a febre amarela, especialmente após registros da circulação do vírus em regiões do Estado de São Paulo, como Taubaté e Sorocaba. A orientação é clara: a vacinação é essencial para quem ainda não se imunizou. Além disso, em casos de primatas encontrados mortos ou doentes, a população não deve tocá-los e deve comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica. Esses animais não transmitem a doença, mas são importantes indicadores da presença do vírus.

A Secretaria de Saúde orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para avaliação da situação vacinal. A lista dos 24 postos de saúde da cidade pode ser conferida no link http://bit.ly/ubssuzano. O coordenador da Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, ressalta que a prevenção depende diretamente da adesão da população. “A vacinação é a principal ferramenta para evitar surtos e proteger toda a comunidade. Precisamos que as pessoas entendam que manter a carteira vacinal atualizada é um ato de responsabilidade coletiva, especialmente em um momento de maior circulação internacional”, afirmou.

Já o secretário municipal de Saúde, William Harada, reforçou o compromisso da administração em garantir o acesso à imunização. “Todas as unidades de saúde estão preparadas para atender a população e oferecer as vacinas de forma segura e gratuita. Nosso objetivo é evitar que doenças já controladas voltem a representar risco”, destacou.