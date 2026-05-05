Procon alerta consumidores sobre cuidados durante compras para o Dia das Mães

O Procon de Suzano alerta os consumidores sobre cuidados durante o período de compras para o Dia das Mães, celebrado neste domingo (10/05). O órgão municipal, que estará nas ruas fiscalizando o comércio, reforça a importância da pesquisa de preços e da atenção redobrada nas compras realizadas pela internet.

As orientações têm como objetivo prevenir golpes, que costumam aumentar em datas comemorativas. Por isso, o Procon destaca a importância de comparar preços em diferentes lojas, tanto físicas quanto virtuais, além de verificar prazos de entrega, políticas de troca e a procedência dos produtos. Com o crescimento das compras on-line, é fundamental que o consumidor verifique a confiabilidade do site ou do perfil antes de efetuar qualquer pagamento.

Diante desse cenário, a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice, alerta para os golpes, especialmente no ambiente virtual. “As pessoas devem ter cuidado ao acessar ofertas recebidas por redes sociais, como Instagram, Facebook e aplicativos de mensagens. Muitos golpes utilizam anúncios patrocinados ou perfis falsos para atrair consumidores. Na dúvida, o ideal é buscar o site oficial da empresa diretamente no navegador”, afirmou a diretora.

O Procon também orienta que o consumidor evite decisões por impulso, faça um planejamento prévio e observe atentamente as condições de pagamento, descontos e o valor do frete, que pode impactar significativamente no preço final. Além disso, é importante guardar comprovantes, anúncios e conversas, pois esses documentos podem ser essenciais em caso de eventual reclamação.

Nas situações em que o produto apresenta defeito, o órgão municipal reforça há direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual está expresso que o fornecedor tem até 30 dias para sanar o problema, e que, caso isso não ocorra, a pessoa pode optar pela substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço.

Daniela Itice ainda ressaltou que os consumidores devem se atentar às informações que estão relacionadas ao produto no momento da compra. “É preciso ter muita atenção na hora do pagamento. Se a mesma é feita em uma loja com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), mas o pagamento está sendo direcionado para uma pessoa física, com Cadastro de Pessoa Física (CPF), há um forte indicativo de golpe”, frisou ela.

O órgão se coloca à disposição para outros esclarecimentos de forma presencial, na rua Baruel, 126, no centro; pelos telefones 4744-7322 e 4744-7461; ou pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.