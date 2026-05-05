GPA interrompe movimentação de terra irregular e conduz três para delegacia

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, interrompeu uma movimentação irregular de terra em Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais (ZPRM) no último sábado (02/05), na avenida Dois, no bairro do Baruel.

Durante a ocorrência, três homens foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia, e o Departamento de Fiscalização de Posturas interditou a atividade e recolheu um caminhão e uma retroescavadeira envolvidos na atividade. Os equipamentos foram levados ao pátio municipal.

A ação ocorreu após fiscalização de rotina da equipe do GPA, que identificou movimentação com maquinários. Os agentes então solicitaram os documentos de autorização para a atividade, mas os suspeitos informaram que não tinham. Então, foi feita consulta por meio do aplicativo QField e constatou-se que a área é pública e está inserida em Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais (ZPRM). Também participaram da ocorrência agentes do Canil, Força Patrulha e Comando Força Patrulha.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação integrada e da fiscalização constante das equipes de segurança. “A atuação do GPA demonstra o compromisso da GCM com a preservação dos recursos naturais. Nossa fiscalização é constante para encontrar práticas ilegais que coloquem em risco o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, afirmou.