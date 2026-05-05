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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Cidades

Prefeito de Suzano garante R$ 18 milhões para manutenção de estradas vicinais em programa do governo

Pedro Ishi recebeu a confirmação do investimento diretamente do governador Tarcísio de Freitas durante evento que celebrou um ano do programa 'São Paulo Pra Toda Obra', no Palácio dos Bandeirantes

05 maio 2026 - 18h15Por De Suzano
Evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com o governador de SP, Tarcísio de Freitas Evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes com o governador de SP, Tarcísio de Freitas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta terça-feira (05/05) da celebração de um ano do programa “São Paulo Pra Toda Obra”, promovido pelo governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Durante o evento, o município foi contemplado com um investimento de R$ 18 milhões destinado à manutenção de estradas vicinais.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas dentro de um pacote mais amplo de investimentos em infraestrutura viária, que soma cerca de R$ 2 bilhões em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa tem como foco a melhoria da mobilidade, o fortalecimento da logística regional e a ampliação da segurança nas vias.

No caso de Suzano, os recursos serão aplicados na recuperação e conservação de estradas vicinais, que desempenham papel estratégico no deslocamento da população, no acesso a serviços e no escoamento da produção local, especialmente em áreas mais afastadas do centro urbano.

Durante a agenda, Pedro Ishi destacou a importância da parceria institucional entre município e Estado para viabilizar investimentos estruturantes. “Esse é um recurso importante, que chega para melhorar a infraestrutura das nossas estradas e garantir mais segurança e mobilidade para a população. Seguimos trabalhando em diálogo com o governo do Estado para trazer investimentos que impactem diretamente a qualidade de vida dos suzanenses”, afirmou o prefeito.

O evento contou ainda com a presença do vice-governador Felicio Ramuth; da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; do secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima; e do prefeito da capital, Ricardo Nunes.

Além do anúncio dos recursos para as estradas vicinais, o governo estadual mantém agenda de entregas em Suzano nesta semana. Na próxima sexta-feira (08/05), está prevista a inauguração da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano e do centro de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT).

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