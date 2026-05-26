Campanha do Agasalho será lançada em Ferraz

Com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade no município a ficarem mais aquecidas neste frio, o Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizará na próxima sexta-feira (29), o lançamento da Campanha do Agasalho 2026.

A ação ocorrerá no Anfiteatro da Prefeitura, que está localizado na rua Pedro Foschini, 200, Vila Romanópolis, e terá como temática do ano a frase: “Doar é a Moda da Estação”, que demonstra o sentido do projeto, trazer a empatia como base fundamental para as relações e a solidariedade como algo que nunca está fora de tendência.

Qualquer munícipe pode contribuir com a causa, levando itens de inverno como: blusas de frio, toucas, cachecóis, meias, calças, entre outros itens, todos devem estar em boas condições de uso.

“Nós devemos doar aquilo que queremos receber. Sei que os ferrazenses têm um coração generoso e sempre nos ajudam muito em nossas campanhas e nessa não será diferente”, relatou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale.

Todos os itens arrecadados serão distribuídos conforme a necessidade da população no programa “Bazar Solidário”, que leva as peças para bairros carentes do município de forma gratuita.

As caixas coletoras estarão disponíveis em breve em todas as escolas municipais, alguns supermercados e comércios da cidade além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).