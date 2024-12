Campanha 'Natal Solidário' busca apoio para a Apae Suzano

O Diário de Suzano lança a 2ª edição da Campanha DS Natal Solidário em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano. A cada anúncio comercializado para o Caderno Especial do dia 20 de dezembro do Diário de Suzano, uma cesta básica será doada para a Apae do município.

A entidade é presidida por Silmara dos Reis, de 40 anos. Ela assumiu a entidade neste ano. Atualmente, a Apae atende 300 alunos, entre crianças, jovens e adultos. Ela contou como é presidir a instituição. “Viemos com uma gestão nova onde estamos mostrando qual o verdadeiro significado de uma Apae. O legado e o que temos que fazer dentro da Apae. Foi bem difícil, mas deu tudo certo”, descreve Silmara.

Os atendimentos são voltados para a área da saúde, para crianças e adolescentes de zero a 12 anos, e na educação, a partir dos 14 anos. “Fazemos um trabalho de aprendizado com os alunos, para mostrar um pouco da vida social. E a parte da saúde, trabalhamos no que chamamos de Obs: fonoaudiologia, psicologia, assistência social, fisioterapia, entre outros”, explicou a presidente.

Na área da educação, as atividades envolvem pinturas, costura, socialização, linguagem e culinária. Na saúde, com atividades de fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia e psicologia. Na área social, são realizadas conversas com familiares dos excepcionais. O objetivo é saber as necessidades de cada uma delas.

Ao todo, a Apae de Suzano conta com 30 profissionais na área da educação e da saúde. “Sabemos dessa importância em só alegrar presenteando com uma cesta neste fim de ano. Sabemos o quanto a família saíra bem feliz daqui. Toda ação é bem-vinda. Ver uma criança sair daqui com alegria no rosto é valioso para nós”.

Silmara não esconde a felicidade de embarcar neste desafio. Apesar de ter assumido a presidência da entidade neste ano, ela acompanha os trabalhos da Apae há mais de 30 anos com a irmã, que é atendida no local.

“Não imaginava estar nessa área. Por eu ter uma irmã especial, sei quais são os cuidados, as alegrias, as tristezas. Só de estar dentro de uma Apae, você entende a importância no seu interior. Todo dia é uma alegria. Nós não damos carinho, na verdade nós recebemos dele, sem nada em troca Estou muito feliz”, disse. “É como virar mãe de 300 alunos. É um grande desafio. É zelar pela instituição e não só pelas crianças”, concluiu.

A Apae Suzano fica na Rua Vereador Romeu Graciano, 301, na Vila Mazza.