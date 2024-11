Campanhas dobram mamografias e zeram fila de ultrassom de próstata

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou na tarde da última terça-feira (26/11), na Câmara de Suzano, os resultados das ações referentes às campanhas “Outubro Rosa”, de prevenção ao câncer de mama, e “Novembro Azul”, de conscientização do câncer de próstata.

Na oportunidade, a pasta conseguiu dobrar a média mensal de mamografias e zerar a fila de ultrassom de próstata na cidade, conforme demonstrado pela diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, e pela coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Rogério Castilho, e contou com as presenças dos vereadores Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde. Representando a saúde municipal, também participaram o diretor de Especialidades, André Moraes; a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; e a coordenadora de Regulação, Paula Froes.

Com relação à campanha de prevenção ao câncer de mama, houve menção às 1.291 mamografias realizadas em outubro, que representa um acréscimo de 117% em relação à média mensal registrada nos outros meses do ano, que é de 594. O serviço foi potencializado pela instalação da Carreta da Mamografia, que nesse período específico ficou disponível na rua Sebastião Moreira, no bairro Parque Palmeiras, até 8 de outubro, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, do dia 10 do mesmo mês em diante.

Vale ressaltar que a mesma unidade móvel está, atualmente, nas imediações da USF Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim (rua Professor Jeremia, 456), onde permanecerá até 6 de dezembro, atendendo 45 mulheres diariamente por livre demanda, entre 7h30 e 16h30. Para quem tem entre 35 e 49 anos e mais de 70 anos, é exigido o pedido médico referente ao procedimento, não sendo necessário para aquelas com idade entre 50 e 69 anos. Mas todas devem apresentar documento de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda em relação ao “Outubro Rosa”, foi mencionado o acréscimo de 35% do número de coletas de papanicolau neste período em relação à média dos outros meses, subindo de 1.119 para 1.512. O exame, destinado à prevenção do câncer de colo de útero, foi ofertado durante diferentes dias e horários nos 24 postos de saúde. Nestes locais, ao longo do mês, também foram ofertadas palestras sobre autocuidado, atendimentos relacionados à saúde bucal e atividades como auriculoterapia. No dia 22, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, promoveu uma oficina corporal para discutir o tema com as mulheres da comunidade.

‘Novembro Azul’

Em relação ao “Novembro Azul”, a secretaria organizou uma programação de atividades em todos os postos da rede municipal e contou com o reforço da própria Carreta da Mamografia para zerar a fila do ultrassom de próstata, com os 118 exames agendados, que representam 461% a mais do que a média dos outros meses do ano, que foi de 21 exames.

Nos postos da Atenção Básica, houve orientações sobre aspectos relacionados à prevenção, onde foram realizadas 1.925 coletas por livre demanda de PSA, que na sigla em inglês significa Antígeno Prostático Específico, uma proteína encontrada no sangue e no sêmen que pode auxiliar no diagnóstico da doença. O número representa um acréscimo de 27% em relação à média dos outros meses do ano, fechado em 1.509 coletas.

As unidades da rede municipal ainda promoveram um “Dia D” contra o câncer de próstata no último sábado (23/11), onde foram realizadas 500 coletas de PSA, e também diversas outras atividades específicas, como atendimento odontológico, palestras educativas e rodas de conversa.

A diretora de Atenção à Saúde destacou que as ações contribuíram para o aumento da realização de exames e reforço de informações sobre o câncer. “Aproveitamos as campanhas para intensificar a conscientização sobre o câncer de mama, o câncer do colo do útero e o câncer de próstata. Com a ampliação da oferta de exames e atividades, conseguimos trazer maior número de pessoas para as unidades de saúde, garantindo mais acesso às informações e às ações preventivas. Agradeço às equipes que se mobilizaram de maneira especial para atender a população e à oportunidade de estar na Câmara Municipal, representando nosso secretário Diego Ferreira, para apresentar os resultados desse trabalho”, ressaltou Cíntia.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira cumprimentou a equipe pelo trabalho de prevenção desenvolvido. “O sucesso das iniciativas se deve à grande mobilização dos profissionais que trabalham em cada uma das unidades de saúde. Aproveitamos as campanhas para enfatizar junto à população a importância das consultas e dos exames, que garantem o diagnóstico precoce de doenças importantes, relacionadas ao cuidado de mulheres e homens. Fizemos um esforço amplo de conscientização neste período, mas é importante salientar que seguimos prestando esses atendimentos por meio dos equipamentos que são disponibilizados aos moradores”, disse o titular da pasta.