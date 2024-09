Candidatos a prefeito de Suzano se encontram em debate no sábado às 23h

A TV Diário, afiliada da Rede Globo no Alto Tietê, realiza, no próximo sábado (28), às 23 horas, debate ao vivo entre os candidatos a prefeito de Suzano.

Já o de Mogi das Cruzes será realizado no dia 3 de outubro e vai ao ar depois da novela “Mania de Você”

Seguindo a lei eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

Foram convidados para o debate de Suzano os candidatos Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (PODE), Pedro Ishi (PL) e Walmir Pinto (PV). Já no debate de Mogi das Cruzes foram convidados os candidatos Caio Cunha (PODE), Mara Bertaiolli (PL) e Rodrigo Valverde (PT).

O debate será de perguntas entre os candidatos sobre o plano de governo de cada um.

O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética de nome registrado na urna, da esquerda para a direita. A primeira posição é a mais à esquerda do ponto de vista da câmera. Eles ficarão posicionados lado a lado.

Blocos

O debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais.

Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado: 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e 15 segundos para a réplica e 1 minuto e 15 segundos para a tréplica. Em cada bloco de perguntas, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta.