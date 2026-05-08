Caravana 3D: Estado inaugura Fatec de Suzano em investimentos de R$ 30,5 milhões

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta sexta-feira (8) a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Suzano, implantada no início deste ano. Na ocasião, também foi descerrada a placa inaugural da unidade, que reforça os investimentos em ensino superior tecnológico e amplia o acesso à educação profissional gratuita no Alto Tietê. A entrega faz parte da programação do primeiro dia da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, que passa pelos municípios da região até este sábado (9).

“A Fatec de Suzano ficou pronta, já tem alunos matriculados e começamos a operação agora. No segundo semestre, vamos disponibilizar mais vagas, tanto para o vestibular quanto para o Provão Paulista. Queremos ampliar cada vez mais o acesso ao ensino profissionalizante e tecnológico de qualidade, formando jovens preparados para as demandas do mercado de trabalho. Estamos investindo em estrutura e conteúdo alinhados à economia, porque sabemos que a educação profissional é um caminho importante para gerar emprego e desenvolvimento para a região”, afirmou o governador.

A agenda reuniu ainda o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, e o diretor-superintendente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias.

Com investimento total de R$ 30,5 milhões do Governo do Estado, a Fatec Suzano recebeu R$ 29,1 milhões em obras de construção e outros R$ 1,3 milhão destinados à aquisição de mobiliário e equipamentos.

A nova unidade conta com 12 salas de aula e sete laboratórios (quatro de informática, dois de ambientes de projeto e um de redes de computadores), além de auditório, biblioteca, salas administrativas, cantina e refeitório.

Implantada em 2026, a Fatec Suzano atende atualmente 79 alunos nos cursos superiores de tecnologia em Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, ambos no período noturno.

Vestibular Fatec

As inscrições para o Vestibular das Fatecs seguem abertas até as 15h do dia 1º de junho, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 90.

Para o segundo semestre de 2026, as Fatecs do Estado oferecem 18.505 vagas, sendo 13.875 destinadas ao vestibular e outras 4.630 para estudantes do Provão Paulista.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população. A comitiva já passou pelas regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Itapeva.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.