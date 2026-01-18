Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 18 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Carnaval na região terá blocos, desfiles, marchinhas e bailes

Cidades iniciaram preparativos para a festividade neste ano

18 janeiro 2026 - 09h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Carnaval na região terá blocos, desfiles, marchinhas e bailesCarnaval na região terá blocos, desfiles, marchinhas e bailes - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)
Com oficinas, apresentações culturais, concurso de marchinhas e desfiles de escolas de samba, as cidades do Alto Tietê se preparam para o Carnaval de 2026. A maioria das festividades está planejada para o mês de fevereiro, mas quem quer participar ativamente dos eventos tem que se programar antes para realizar as inscrições necessárias.
 
Em Suzano, um dos eventos principais é o Concurso de Marchinhas Carnavalescas. 
 
As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro e devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico do edital disponível no site da Prefeitura.
 
A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura é de que o formato das atividades de carnaval seja basicamente o mesmo do ano passado, com matinê nos centros culturais, oficinas de confecção de adereços e máscaras, apresentações no Parque Max Feffer e concurso de marchinhas, mas não estão previstos desfiles. Detalhes a respeito da programação das festividades em Suzano serão definidos e divulgados pela pasta em breve.
 
Além disso, o município abriu autorização para contratar patrocínio e doações para o Carnaval 2026. As propostas também devem ser entregues até o dia 30 de janeiro, diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, no Auditório Orlando Digenova, localizado na rua Benjamin Constant, número 682.
 
O site oficial da Prefeitura é o www.suzano.sp.gov.br e, em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4747-4180.
 
Outras cidades
 
Os demais municípios do Alto Tietê também já estão se preparando para realizar os eventos de Carnaval. O DS entrou em contato com suas respectivas prefeituras e recebeu, na última sexta-feira (9), as primeiras informações sobre as festividades.
 
Em Mogi das Cruzes, os blocos de Carnaval de Rua tem até o dia 16 de janeiro para solicitar autorização para os desfiles, conforme orientação das secretarias municipais. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site da Prefeitura, na área de Carta de Serviços da Secretaria Municipal de Segurança, por meio do serviço “Alvará para Realização de Shows e Eventos”.
 
A cidade de Ferraz de Vasconcelos vai realizar, no dia 14 de fevereiro, o desfile das escolas de samba. 
 
O evento terá a participação de seis escolas filiadas à Liga Municipal das Escolas de Samba e ocorrerá na rua Godofredo Osório Novaes, na altura do número 96, próximo à estação.
 
Em Itaquaquecetuba terá uma Matinê de Carnaval na praça Padre João Álvares. A ação integra a programação do Carnaval no município e tem como objetivo oferecer uma opção de lazer gratuita e acessível para as famílias. Além da matinê, a Secretaria da Cultura vai dar continuidade ao apoio aos blocos de Carnaval, por meio de editais do Fundo Municipal de Cultura.
 
As cidades de Guararema e Arujá informaram que a programação oficial de Carnaval será divulgada durante a terceira semana de janeiro. No entanto, Arujá destacou que o município vai realizar a eleição de rei e rainha do carnaval, entre os dias 7 e 17 de fevereiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Investimentos da Prefeitura fortalecem a agricultura familiar em Suzano
Cidades

Investimentos da Prefeitura fortalecem a agricultura familiar em Suzano

Conselho de Alimentação Escolar é instituído e começa a funcionar em fevereiro
Cidades

Conselho de Alimentação Escolar é instituído e começa a funcionar em fevereiro

Suzano conta com 16 pontos de táxis e áreas de embarque e desembarque
Cidades

Suzano conta com 16 pontos de táxis e áreas de embarque e desembarque

Tarifa de ônibus em Suzano passa de R$ 6 para R$ 6,30 a partir deste domingo
Transporte público

Tarifa de ônibus em Suzano passa de R$ 6 para R$ 6,30 a partir deste domingo

Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos
Cidades

Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê
Cidades

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê