Carnaval na região terá blocos, desfiles, marchinhas e bailes

Com oficinas, apresentações culturais, concurso de marchinhas e desfiles de escolas de samba, as cidades do Alto Tietê se preparam para o Carnaval de 2026. A maioria das festividades está planejada para o mês de fevereiro, mas quem quer participar ativamente dos eventos tem que se programar antes para realizar as inscrições necessárias.

Em Suzano, um dos eventos principais é o Concurso de Marchinhas Carnavalescas.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro e devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico do edital disponível no site da Prefeitura.

A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura é de que o formato das atividades de carnaval seja basicamente o mesmo do ano passado, com matinê nos centros culturais, oficinas de confecção de adereços e máscaras, apresentações no Parque Max Feffer e concurso de marchinhas, mas não estão previstos desfiles. Detalhes a respeito da programação das festividades em Suzano serão definidos e divulgados pela pasta em breve.

Além disso, o município abriu autorização para contratar patrocínio e doações para o Carnaval 2026. As propostas também devem ser entregues até o dia 30 de janeiro, diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, no Auditório Orlando Digenova, localizado na rua Benjamin Constant, número 682.

O site oficial da Prefeitura é o www.suzano.sp.gov.br e, em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4747-4180.

Outras cidades

Os demais municípios do Alto Tietê também já estão se preparando para realizar os eventos de Carnaval. O DS entrou em contato com suas respectivas prefeituras e recebeu, na última sexta-feira (9), as primeiras informações sobre as festividades.

Em Mogi das Cruzes, os blocos de Carnaval de Rua tem até o dia 16 de janeiro para solicitar autorização para os desfiles, conforme orientação das secretarias municipais. O pedido deve ser feito exclusivamente pelo site da Prefeitura, na área de Carta de Serviços da Secretaria Municipal de Segurança, por meio do serviço “Alvará para Realização de Shows e Eventos”.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos vai realizar, no dia 14 de fevereiro, o desfile das escolas de samba.

O evento terá a participação de seis escolas filiadas à Liga Municipal das Escolas de Samba e ocorrerá na rua Godofredo Osório Novaes, na altura do número 96, próximo à estação.

Em Itaquaquecetuba terá uma Matinê de Carnaval na praça Padre João Álvares. A ação integra a programação do Carnaval no município e tem como objetivo oferecer uma opção de lazer gratuita e acessível para as famílias. Além da matinê, a Secretaria da Cultura vai dar continuidade ao apoio aos blocos de Carnaval, por meio de editais do Fundo Municipal de Cultura.

As cidades de Guararema e Arujá informaram que a programação oficial de Carnaval será divulgada durante a terceira semana de janeiro. No entanto, Arujá destacou que o município vai realizar a eleição de rei e rainha do carnaval, entre os dias 7 e 17 de fevereiro.