Carreta estadual volta a Suzano com curso sobre 'Criação de Jogos Digitais e Aplicativos'

A carreta estadual do programa “Caminho da Capacitação” voltará a Suzano para dar sequência ao ciclo de qualificações que vem ocorrendo no município. Desta vez, serão 45 vagas para o curso “Criação de Jogos Digitais e Aplicativos - Iniciante”, cujas inscrições já estão abertas no link cursofussp.sp.gov.br.

No momento da realização do cadastro, deverão ser anexados CPF, carteira de identidade e comprovante de residência, mas o preenchimento do formulário e o envio dos documentos não garantem a vaga automaticamente, que será confirmada após o contato da equipe responsável com o interessado. As oportunidades são voltadas para moradores de Suzano com mais de 14 anos de idade.

A nova etapa de formação, viabilizada pela parceria do governo paulista com o administração municipal, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), ocorrerá entre 8 e 18 de setembro, em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro).

Todos os interessados que se inscreverem no portal terão a possibilidade de estudar em uma das três turmas de 15 alunos que serão organizadas em três turnos: na parte da manhã, das 8 às 12 horas; no período da tarde, das 13 às 17 horas; e à noite, das 18 às 22 horas.

O curso contemplará 40 horas de conteúdo e foi preparado para garantir melhor compreensão e aplicação da lógica de programação e algoritmos na criação de sistemas e jogos digitais, por meio da utilização de estruturas como decisões, repetições, vetores e programação em blocos, além dos princípios relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A capacitação proporcionada nesta oportunidade dá sequência a outras duas que foram realizadas neste ano pela carreta do programa estadual. Neste mês, entre os dias 10 e 21, foram ofertados a 42 munícipes os cursos “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split” e “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split”. Em janeiro, outros 90 alunos foram contemplados com formações sobre “Panificação” e “Açougue”.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Ishi, destacou a importância da parceria com o Estado para a oferta de sucessivos cursos na cidade. “ O ‘Caminho da Capacitação’ se integra aos esforços da administração municipal para garantir mais qualificação aos munícipes e prepará-los para o mercado de trabalho. Os cursos são alinhados para atender as demandas da população, em funções que são requisitadas atualmente”, ressaltou Déborah.