Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre videopoesia

O Polo de Música e Audiovisual, centro de referência da Prefeitura de Suzano para produção e formação artística, está com 20 vagas abertas para uma oficina sobre videopoesia com o escritor Ademiro Alves de Sousa, o Sacolinha, que está sendo organizada em parceria com o Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social Se Liga. As inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/OficinaVideoPoesia”

O workshop voltado a munícipes com mais de 16 anos será realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) durante quatro encontros no mês de setembro, nos dias 3, 10, 16 e 23, das 18 às 22 horas. O objetivo é convidar os participantes a experimentar novas formas de contar histórias por meio da palavra, da voz, do corpo, da imagem e do som, unindo literatura e linguagem audiovisual.

A primeira reunião traz o tema “Da poesia à linguagem audiovisual”, apresentando uma introdução sobre as relações entre poesia, imagem e som, com referências e exercícios que buscam compreender como o texto pode se transformar em linguagem audiovisual.

A segunda atividade terá como referência a integração entre “Palavra, corpo, voz e câmera”, mostrando como acontece o trabalho de presença diante da câmera, interpretação, oralidade, performance, ritmo, expressão corporal e força da palavra no audiovisual.

O terceiro módulo mergulha o participante nessa realidade com o título “Construindo a narrativa audiovisual na poesia”. Neste momento, será explicado como ocorre a transformação do texto em cenas, imagens, sons e sequências audiovisuais, com noções de roteiro, enquadramento e planejamento de gravação.

Na última atividade, “Da câmera ao videopoema”, acontece a etapa prática de realização, com gravação, captação de voz e som, interpretação e construção do videopoema.

A proposta conceitual terá como base textos autorais, poemas, crônicas e outras formas de escrita, além de referências audiovisuais e exercícios práticos. A intenção é oferecer um processo criativo que parte da relação entre poesia e linguagem audiovisual, passa pela interpretação diante da câmera e pela construção da narrativa e chega à realização de uma videopoesia.

O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, afirmou que a oficina é mais uma oportunidade de formação artística diferenciada para os munícipes. “A atividade se propõe a ensinar como se desenvolve a produção audiovisual a partir da conexão com a literatura, ampliando as possibilidades de conhecimento sobre esse campo”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi pontuou que o incentivo à arte faz toda a diferença para a população. “As produções e as formações têm alcançado diferentes públicos, que estão tendo acesso a uma variedade de temas e ensinamentos. Esta proposta faz com que nossos munícipes tenham condições de se aprofundar em muitos conteúdos audiovisuais, incluindo a videopoesia”, reforçou o chefe do Executivo.

O evento é uma produção do Polo de Música e Audiovisual, com apoio do Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social Se Liga; do Instituto Paulista de Esporte, Cultura e Cidadania (IPECC); e da Prefeitura de Suzano.