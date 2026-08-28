'Verdade na Rede' alerta sobre influência publicitária em conteúdos das redes sociais

A Secretaria Municipal de Comunicação Pública (Secop) discutiu a influência publicitária em conteúdos das redes sociais durante o 8º encontro do projeto “Verdade na Rede”, realizado nesta quinta-feira (27/08) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, dando continuidade ao trabalho que vem proporcionando educação midiática para alunos do 4º ano.

A mais recente atividade relacionada à iniciativa foi conduzida pelo publicitário Jean Carlos Corrêa, que é coordenador do departamento de Cerimonial, Projetos e Relações Institucionais da Secop. Ele trouxe a palestra “Antes de compartilhar, pense!” para mostrar aos estudantes a importância de evitar a transmissão de conteúdos por impulso, considerando os estímulos comerciais voltados à exposição de marcas e produtos.

Com o objetivo de propor uma reflexão em torno do tema, a apresentação destacou o comportamento de alguns influenciadores conhecidos do público, apontando os aspectos dos vídeos nos quais é possível identificar tentativas de induzir o internauta para determinados hábitos de consumo.

A partir destes e de outros exemplos, o publicitário convidado reforçou junto às crianças o cuidado com cada conteúdo a que se tem acesso, mesmo levando-se em conta a empatia pela pessoa que está transmitindo aquelas mensagens. Ele alertou para a necessidade de conferir, pesquisar na internet e checar as informações antes de repassar para amigos ou nos grupos.

“Existem sinais de que determinados conteúdos têm uma intenção comercial. É preciso verificar se a postagem carrega junto à informação a associação de uma marca, induzindo o internauta a pensar que determinado produto pode trazer alguma vantagem ou benefício”, declarou Jean Carlos.

O publicitário garantiu que o cuidado com tudo que é veiculado nas redes sociais evita a difusão de informações equivocadas. “O importante é criar o hábito de não agir por impulso e repassar apenas informações de fontes confiáveis, tendo consciência de que esse comportamento inadequado pode prejudicar outras pessoas”, declarou ele.

A preocupação com o compartilhamento indevido de conteúdos foi a principal motivação para a organização destes encontros, que formam o projeto “Verdade na Rede”. O responsável pela iniciativa é o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, que destacou a relevância de trabalhar educação midiática nas escolas. “Cada encontro acrescenta uma nova ferramenta para que essas crianças consigam lidar melhor com as informações que recebem todos os dias. Nosso objetivo é estimular o hábito de pensar, questionar e verificar antes de compartilhar”, ressaltou.

A programação terá continuidade na próxima terça-feira (01/09), com a palestra “Cidadania e respeito na internet”, conduzida pela ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi. A atividade dará sequência às orientações sobre responsabilidade e reflexão no compartilhamento de conteúdos.

A iniciativa tem trabalhado, desde o início deste mês, diferentes aspectos relacionados à produção e ao consumo de informações, incentivando os alunos a compreenderem como as notícias são produzidas, reconhecerem informações falsas e adotarem uma postura mais responsável no ambiente digital.