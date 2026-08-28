Meio Ambiente faz mutirão de zeladoria em praças por toda a cidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem realizando, desde terça-feira (25/08), um mutirão de zeladoria para cuidar e preservar praças e espaços de lazer de diferentes bairros de Suzano. A força-tarefa segue até esta sexta-feira (28/08), com serviços de capinação, limpeza e poda.

Nesta quinta-feira (27/08), os trabalhos se concentraram na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi, conhecida como praça da Igreja do Baruel, no bairro do Baruel. As ações, que continuam nesta sexta (28/08), buscam garantir melhores condições de conservação dos espaços públicos, contribuindo para que a população possa utilizá-los com mais segurança, conforto e qualidade.

O mutirão teve início na terça-feira (25/08), quando as equipes da pasta realizaram a manutenção da Arena do Jardim Brasil, da Areninha da Bela Vista e da Praça Libanesa.

Já na quarta-feira (26/08), a força-tarefa passou pela praça da Igreja São Judas Tadeu, no Parque Buenos Aires; pela Praça Douglas, na Vila Fátima; pela academia ao ar livre do Jardim Caulim; e pela Areninha do Jardim Planalto. A programação será concluída nesta sexta-feira (28/08), com serviços previstos na praça do Jardim do Bosque e na praça do Tabamarajoara.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a iniciativa permite concentrar as equipes em diferentes pontos da cidade e intensificar os trabalhos de conservação. “Estamos realizando uma força-tarefa para ampliar os serviços de zeladoria nas praças e manter esses espaços adequados para o uso da população. São locais importantes de convivência, lazer e prática de atividades físicas, por isso esse cuidado precisa ser permanente e chegar aos diferentes bairros de Suzano”, destacou.

Além das ações realizadas durante o mutirão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente mantém serviços de manutenção nos espaços sob responsabilidade da pasta ao longo do ano, com o objetivo de preservar as áreas públicas e proporcionar ambientes mais agradáveis para os moradores.