Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 28 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Boas práticas

Suzano participa de capacitação estadual sobre boas práticas com medicamentos

27 agosto 2026 - 16h29Por de Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Vigilância Sanitária de Suzano participou, na última semana, da 1ª Capacitação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Medicamentos do Estado de São Paulo (1ª CBPDA-SP), na capital paulista. O município foi selecionado para integrar a iniciativa, que busca aprimorar os conhecimentos técnicos dos profissionais responsáveis pelas ações de fiscalização e controle sanitário.

A cidade foi representada pela autoridade sanitária Rodrigo Christiano Hilario Moreira, integrante da equipe da Vigilância Sanitária Municipal e do grupo técnico da gestão da qualidade. A programação, que ocorreu entre 17 e 19 de agosto, abordou temas como qualificação de fornecedores, sistema de gestão da qualidade, validação de transporte, qualificação térmica de áreas, calibração de instrumentos, sistemas informatizados e elaboração de relatórios de inspeção, além das Resoluções da Diretoria Colegiada nº 430/2020 e nº 670/2022.

Para a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, a participação fortalece a atuação do município. “Essa capacitação amplia e atualiza o conhecimento técnico da nossa equipe, permitindo que os profissionais estejam cada vez mais preparados para as ações de fiscalização e para a avaliação das boas práticas relacionadas aos medicamentos. É um conhecimento que contribui diretamente para a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população”, afirmou.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Samu atende 8 pessoas por hora; tempo médio de espera é de 20 minutos
Cidades

Samu atende 8 pessoas por hora; tempo médio de espera é de 20 minutos

'Verdade na Rede' alerta sobre influência publicitária em conteúdos das redes sociais
Cidades

'Verdade na Rede' alerta sobre influência publicitária em conteúdos das redes sociais

Meio Ambiente faz mutirão de zeladoria em praças por toda a cidade
Cidades

Meio Ambiente faz mutirão de zeladoria em praças por toda a cidade

Carreta estadual volta a Suzano com curso sobre 'Criação de Jogos Digitais e Aplicativos'
Cidades

Carreta estadual volta a Suzano com curso sobre 'Criação de Jogos Digitais e Aplicativos'

Sala de Promoção da Diversidade é referência para debates sociais na região norte
Ponto de encontro

Sala de Promoção da Diversidade é referência para debates sociais na região norte

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre videopoesia
Oportunidade

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre videopoesia