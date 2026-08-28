Suzano participa de capacitação estadual sobre boas práticas com medicamentos

A Vigilância Sanitária de Suzano participou, na última semana, da 1ª Capacitação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento de Medicamentos do Estado de São Paulo (1ª CBPDA-SP), na capital paulista. O município foi selecionado para integrar a iniciativa, que busca aprimorar os conhecimentos técnicos dos profissionais responsáveis pelas ações de fiscalização e controle sanitário.

A cidade foi representada pela autoridade sanitária Rodrigo Christiano Hilario Moreira, integrante da equipe da Vigilância Sanitária Municipal e do grupo técnico da gestão da qualidade. A programação, que ocorreu entre 17 e 19 de agosto, abordou temas como qualificação de fornecedores, sistema de gestão da qualidade, validação de transporte, qualificação térmica de áreas, calibração de instrumentos, sistemas informatizados e elaboração de relatórios de inspeção, além das Resoluções da Diretoria Colegiada nº 430/2020 e nº 670/2022.

Para a diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, a participação fortalece a atuação do município. “Essa capacitação amplia e atualiza o conhecimento técnico da nossa equipe, permitindo que os profissionais estejam cada vez mais preparados para as ações de fiscalização e para a avaliação das boas práticas relacionadas aos medicamentos. É um conhecimento que contribui diretamente para a qualidade e a segurança dos serviços prestados à população”, afirmou.