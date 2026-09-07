Carreta tomba e interdita rua de Brás Cubas em Mogi

Uma carreta tombou neste domingo (6) na Rua Prefeito José de Mello Franco, no distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. O veículo tombou ao fazer uma curva próximo a um mercado, após perder o equilíbrio.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a carreta de lado na via, com parte da carga de madeira espalhada pelo local. Uma equipe de agentes de trânsito esteve na região, e a rua precisou ser interditada até a retirada do veículo.

De acordo com a Prefeitura de Mogi, ninguém ficou ferido.