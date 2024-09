Cartunista do Alto Tietê lança livro e utiliza lucro para dar aula a crianças com TEA

O cartunista Aparecido Campos Benedito, conhecido como Cidão, lançou seu 1º livro no mês de junho. Intitulado como “Um bule de café e muitas histórias para contar”, a obra conta com 104 páginas e é vendido a R$ 35. Ele já trabalhou no DS. Cidão explicou que o lucro é convertido às aulas que ele dedica a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Dou aula para crianças carentes e crianças que têm autismo. Na compra do nosso livro, o valor será revertido em materiais de arte para essas crianças”, disse.

Foram 600 exemplares lançados e, de acordo com o autor, metade já foi vendida. “Já vendi 300, só de boca em boca. Estou vendendo de amigo em amigo e em alguns eventos que eu vou começar a ir. Foi muito bacana. Para lançar um livro é caro, ainda mais no nosso país que não valoriza muito o artista”, continua Cidão.

O cartunista de Santa Isabel conta que o livro tem comentários e participações de diversas pessoas importantes em sua vida, como sua filha, que fez a colorização da capa, e de Bira Dantas. “É meu ídolo. É um dos primeiros desenhistas que fez desenho dos Trapalhões, então para mim foi muito importante, porque tive esse contato com ele, conheci pessoalmente. Fiquei muito feliz, foi muito emocionante”. Cidão disse que o livro é como se fosse seu primeiro filho. “É um trabalho de mais de 100 páginas, é como se fosse meu primeiro filho para mim. Teve a participação da minha filha também. No dia do lançamento foram bastantes pessoas que adquiriram o livro. Graças a Deus foi um momento bom”.

O cartunista disse que está produzindo um novo livro para lançar em 2025. Para adquirir o livro “Um bule de café e muitas histórias para contar”, basta entrar em contato com Cidão pelo WhatsApp (11) 95028-7311.