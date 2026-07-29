Transporte reforça sinalização vertical no mês de junho e bate recorde de ações no ano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano registrou no mês de junho o recorde de ações voltadas à sinalização vertical no ano, com instalação de 171 placas de trânsito, mais que o dobro do número registrado no mês de maio, por exemplo, que contabilizou 84 atividades. A atuação nas ruas teve o objetivo de garantir mais segurança para motoristas e pedestres nas três regiões da cidade.

O trabalho chegou em bairros da região central, como Cidade Edson, Vila Barros, Cidade Cruzeiro do Sul, Centro, Jardim dos Ipês, Vila Mazza, Vila Figueira, Vila Urupês, Jardim Imperador, Jardim Paulista; da região sul, nas localidades Vila Helena, Tabamarajoara, Raffo e Jardim São Luiz; e também da região norte, como os bairros Cidade Miguel Badra, Jardim Europa, Cidade Boa Vista e Jardim Varan.

Ao longo deste período, as equipes contemplaram algumas das vias estratégicas do município, que registram intensa circulação de motoristas, como a rua Baruel, na altura da Vila Figueira; o cruzamento da rua Taiaçupeba com as ruas Caboclos e Tokuzo Terazaki, na Vila Urupês; a rua Monsenhor Nuno e a avenida Armando Salles de Oliveira, no centro; além da estrada Mário Covas, no bairro Miguel Badra.

Paralelamente às intervenções relacionadas à sinalização vertical, as melhorias na sinalização horizontal continuaram sendo proporcionadas na cidade. O destaque ficou com as intervenções que garantiram a revitalização de 40 lombadas, o que representou a segunda maior marca do ano, só ficando atrás das 48 contabilizadas no mês de janeiro.

O conjunto de acessos que contaram com este serviço inclui a rua Biotônico e o cruzamento da avenida Taiaçupeba com a rua Ipês, na Vila Urupês; a rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Parque Residencial Casa Branca; a rua Terezinha de Souza Silva, na Cidade Miguel Badra; a rua Antônio Renzi Primo, na Vila Adelina; e a estrada Waldomiro Dias, no Jardim Varan.

Para a melhoria das condições de deslocamento nas ruas, a Secretaria de Transporte garantiu uma expressiva atuação da Operação Tapa-Buraco, que alcançou 120 ruas de 31 bairros, intensificando os serviços especialmente no Jardim São José (18), na Cidade Boa Vista (14), na Cidade Miguel Badra (12) e na Vila Amorim (8).

No Jardim São José, entre as vias contempladas, podem ser citadas as ruas Margarida Lima de Oliveira e Justiniano Gomes da Silva; na Cidade Boa Vista, o trabalhou chegou, por exemplo, nas ruas Fernão de Magalhães e Vitor Miguelino; na Cidade Miguel Badra, houve melhorias nas ruas Sebastião Pinto de Aguiar e Expedito Duranda Nogueira; e na Vila Amorim, as intervenções ocorreram na rua Dr. Prudente de Moraes e na travessa Sargento Andarilho Severo Duarte.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que o mês de junho registrou números que revelam a abrangência dos serviços que estão em andamento na cidade. “Terminamos o primeiro semestre do ano com uma mobilização especial para substituir as placas de trânsito e reforçar a pintura das lombadas, sem deixar de manter a Operação Tapa-Buraco efetiva e garantir os demais serviços de sinalização. Sabemos o quanto esse trabalho faz a diferença para quem trafega pelas vias da cidade diariamente”, ressaltou o titular da pasta.