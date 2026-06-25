Casarão das Artes recebe 4º Encontro de Violão do Profart neste sábado

O Casarão das Artes de Suzano (rua Vinte e Sete de Outubro, 271, Centro) recebe neste sábado (27/06) o 4º Encontro de Violão do Programa de Formação Artística (Profart), atividade que reúne convivência e apresentações musicais. O evento será aberto ao público e ocorrerá das 14 às 17 horas.

Realizado anualmente, sempre ao final do primeiro semestre, o encontro contará com a participação de 120 alunos do curso de violão do Profart, vinculados ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, Centro Cultural Casa Branca, Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, Centro Cultural Boa Vista, Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia Azul e Casa de Cultura de Palmeiras.

A iniciativa tem como objetivo oferecer aos alunos a oportunidade de se apresentarem ao público, fortalecendo a confiança, a expressão artística e as habilidades desenvolvidas ao longo das aulas. A programação também busca aproximar familiares, professores e comunidade, valorizando o processo de aprendizagem musical realizado nos espaços culturais do município.

Durante o encontro, os alunos apresentarão um repertório preparado especialmente para a atividade, com músicas trabalhadas durante o semestre. A abertura vai contar com apresentação da música “A Casa”, de Vinícius de Moraes. Outras canções serão: “Serenô”, de Antônio Almeida; “Estrada da Vida”, de José Rico; “Está Chegando a Hora”, de Quirino Mendoza y Cortés; “Lenha”, de Zeca Baleiro; “Ainda é Cedo”, da Legião Urbana; e “Ode à Alegria”, de Beethoven. Ao final, todas as turmas tocam “Te Ver”, do Skank.

“O 4º Encontro de Violão é um momento de socialização, aprendizado e experiência para os nossos alunos. Por meio das apresentações, eles conseguem mostrar ao público o resultado do que foi desenvolvido durante as aulas ao longo do 1º semestre. Agradeço a todos os envolvidos por mais uma realização e convido a população a prestigiar a apresentação das nossas turmas”, disse a coordenadora das oficinas do Profart, Alessandra Dunia.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou a importância do programa na formação e na democratização do acesso à arte em Suzano. “O Profart tem um papel muito importante na formação cultural da nossa cidade, porque oferece oportunidades para que crianças, jovens e adultos tenham contato com diferentes linguagens artísticas. O Encontro de Violão é uma forma de valorizar esse aprendizado e mostrar à população o resultado de um trabalho contínuo desenvolvido nos centros culturais”, afirmou.