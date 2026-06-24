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Jornal Diário de Suzano - 24/06/2026
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Cidades

Fundo Social entrega toucas e lenços à Rede Feminina de Combate ao Câncer

Materiais serão encaminhadas ao Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo

24 junho 2026 - 17h48Por De Suzano
Iniciativa tem como objetivo oferecer apoio e acolhimento às mulheres que passam por tratamento oncológicoIniciativa tem como objetivo oferecer apoio e acolhimento às mulheres que passam por tratamento oncológico - (Foto: Danielle Senço/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realizou, na tarde desta quarta-feira (25/06), a entrega de toucas, lenços e turbantes à Rede Feminina de Combate ao Câncer Esther Hidalgo Leite Rondinelli. A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio e acolhimento às mulheres que passam por tratamento oncológico, contribuindo para a autoestima e o bem-estar durante esse período.

Ao todo, foram doados 186 itens, sendo 165 lenços e oito turbantes arrecadados por meio da Campanha do Agasalho 2026, além de 13 toucas confeccionadas por praticantes de Lian Gong na cidade. A entrega foi feita no Paço Municipal pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e à presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Verasto.

Os materiais serão destinados a mulheres em tratamento contra o câncer, auxiliando especialmente aquelas que enfrentam a queda de cabelo em decorrência das terapias. A ação reforça a parceria entre o Fundo Social e a entidade, que há anos desenvolve um trabalho de acolhimento e suporte às pacientes e seus familiares.

Ao destacar a importância da mobilização solidária da população, a primeira-dama agradeceu a todos que colaboraram com a iniciativa e ressaltou que as doações continuam sendo recebidas em diversos pontos da cidade. “Esta é uma doação muito especial para as pacientes oncológicas. Agradeço a todas as pessoas que contribuíram para esta causa fundamental na vida de tanta gente que precisa de apoio em um momento tão delicado. A Campanha do Agasalho continua com cerca de cem pontos de coleta espalhados pela cidade. Lenços, toucas e turbantes que sejam doados passam pela nossa triagem, são separados e logo encaminhados à Rede Feminina de Combate ao Câncer”, afirmou Déborah.

Por sua vez, Fernanda Verasto destacou a relevância da parceria com o Fundo Social e explicou que a demanda por esses itens ocorre durante todo o ano, beneficiando pacientes em diferentes etapas do tratamento. “Agradecemos por este apoio que o Fundo Social sempre nos oferece. Esses materiais são necessários a todo momento, não apenas na campanha do ‘Outubro Rosa’. Assim que conversamos sobre essa necessidade, a primeira-dama prontamente nos atendeu e organizou esta entrega. Agora, iremos encaminhar os lenços, as toucas e os turbantes ao Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, em São Paulo”, explicou a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A Campanha do Agasalho 2026 segue até agosto recebendo doações de roupas, cobertores, calçados, além de lenços, toucas e turbantes. As pessoas interessadas em contribuir podem consultar os pontos de arrecadação no site da prefeitura: suzano.sp.gov.br/ponto-de-entrega-de-doacoes-campanha-do-agasalho-2026.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano está localizado na sala 224 do Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro) e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.

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