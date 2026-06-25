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Jornal Diário de Suzano - 25/06/2026
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Trabalho conjunto

'Operação Copa Segura' detém foragido e apreende motocicleta durante jogo do Brasil

Ação integrada entre GCM, Polícia Militar e Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana mobilizou 22 agentes e reforçou a segurança em diferentes pontos de Suzano na noite desta quarta-feira (24/06)

25 junho 2026 - 15h49Por de Suzano
peração Copa Segura' detém foragido e apreende motocicleta durante jogo do Brasilperação Copa Segura' detém foragido e apreende motocicleta durante jogo do Brasil - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano deteve um foragido da Justiça e apreendeu uma motocicleta na segunda edição da “Operação Copa Segura”, realizada na noite desta quarta-feira (24/06) na região do Jardim Colorado. A ação foi promovida de forma integrada pela Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com o objetivo de garantir a segurança da população e a preservação da ordem pública durante a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Fifa 2026.

A operação ocorreu entre 18 horas e 23h30, mobilizando 22 agentes e 11 viaturas, sendo sete da GCM e quatro da PM. As equipes fizeram patrulhamento preventivo, bloqueios estratégicos e fiscalizações em diversos pontos, intensificando a presença das forças de segurança no período de maior circulação de pessoas.

Ao longo da ação, foram abordadas 54 pessoas e fiscalizados 16 veículos, sendo cinco automóveis e 11 motocicletas. O trabalho integrado possibilitou a identificação e a captura de um indivíduo procurado pela Justiça, que foi detido e levado para a Delegacia Central de Polícia. Também foi efetuado o recolhimento de uma motocicleta ao Pátio Municipal após constatação de irregularidades.

Pela prefeitura, participaram da operação equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e viaturas operacionais da GCM, além de servidores do Departamento de Trânsito.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, parabenizou os agentes envolvidos na ação e comemorou os resultados. “A operação foi eficiente e mostra que o trabalho conjunto faz a diferença. Além de garantir um ambiente mais seguro para que a população acompanhasse a partida da seleção brasileira, a ação resultou na captura de um procurado pela Justiça e na fiscalização preventiva de indivíduos e veículos”, avaliou.

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