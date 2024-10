Centro de Bem-Estar Animal entra na reta final e chega a 75% de obras

As obras que estão promovendo a implantação do Centro de Bem-Estar Animal, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), entraram em sua reta final de trabalho após a conclusão de 75% do projeto. A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, deverá finalizar todas as etapas restantes até o início de dezembro.

Atualmente, estão sendo realizados serviços no telhado, instalações elétricas e intervenções na parte hidráulica, além de atividades relacionadas ao revestimento da estrutura. Ainda estão previstas para os próximos meses outras ações que proporcionarão o acabamento do prédio, a colocação de portas e janelas, a pintura final e a construção do calçamento externo.

O espaço contará com clínica veterinária, gatil e um abrigo com capacidade para cerca de cem pets. A obra está orçada em R$ 1.031.009,67, dos quais R$ 600 mil foram obtidos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcio Alvino e o restante provenientes de recursos municipais. Os trabalhos estão sendo executados pela Fort Service Company & Construtora Eireli, empresa vencedora do processo de licitação.

O espaço terá 346 metros quadrados (m²) de área construída e contará com recepção, salas de atendimento e operação. O equipamento também promoverá castrações, aplicação de vacinas e a realização de algumas cirurgias de baixa e média complexidade.

A estrutura visa o aumento da capacidade de atendimento aos animais, englobando grande parte dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pelo setor de Bem-Estar Animal. Após a inauguração, o local estará aberto aos munícipes de Suzano que necessitarem levar seus pets para receberem os cuidados devidos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi explicou que o equipamento vai beneficiar moradores de toda a cidade, que terão à disposição uma infraestrutura diferenciada para os animais. “O Centro de Bem-Estar Animal será um marco para a saúde dos pets em nosso município. Teremos um equipamento público destinado a tratá-los com o carinho que eles merecem. As obras estão avançando consideravelmente e teremos em breve uma espaço adequado para o atendimento de cães e gatos”, destacou o chefe do Poder Executivo suzanense.