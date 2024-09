Centro Dia do Idoso presta 46 atendimentos e pode ser ampliado

O Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho tem capacidade para acolher até 50 idosos semidependentes. Atualmente, há 46 usuários. No local são realizadas atividades de estimulação cognitiva e psicomotoras, rodas de conversa, palestras educativas de prevenção e conscientização, artesanato, alfabetização e letramento, dança, pintura, jogos, acolhimentos e escutas individuais, plantio em horta, exercícios físicos, musicalização e informática

Os serviços são direcionados a moradores de Suzano com 60 anos ou mais que enfrentam algum grau de dependência ou limitações para executar atividades diárias. É necessário apresentar um laudo médico que ateste a condição. A família interessada deve comparecer à unidade (rua Tito Prates, 475 Cidade Boa Vista) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para preencher um pré-cadastro com os profissionais de assistência social e enfermagem. Durante o processo, é requerido que apresentem RG e comprovante de residência. Após a conclusão da inscrição, a equipe avalia o perfil do idoso e determina se há necessidade de acompanhamento adicional para, em seguida, entrar em contato e agendar uma visita domiciliar.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social tem estudos sobre ampliação do serviço na cidade, porém, neste momento, não há previsão de quando isso poderia ocorrer.