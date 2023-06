Centro supera Boa Vista e Palmeiras em número de homicídios e roubos

A região central de Suzano superou em número de homicídios e roubos as regiões de Palmeiras e Boa Vista neste primeiro quadrimestre de 2023, conforme dados divulgados pela SSP na última semana.

Vale ressaltar que os dados de roubos são divididos em dois grupos pelo sistema da SSP. O primeiro, considera roubos a bancos, a cargas e de outros tipos. E a SSP classifica separadamente os registros de roubos a veículos.

Homicídios

Suzano registrou nove homicídios neste primeiro quadrimestre. O Centro registrou quatro assassinatos, equivalente a 44% do total de mortes.

A região do Boa Vista, onde está localizado o 2º DP de Suzano, foram três assassinatos, o que representa 33% do total de mortes registradas na cidade. Já o 1º DP, localizado em Palmeiras, registrou dois assassinatos no período analisado.

Janeiro lidera na região com mais assassinatos, sendo quatro registros, dois no DP Central e dois em Palmeiras.

Em seguida Março e Abril aparecem com duas mortes, e fevereiro com uma.

Roubos

Nos dados sobre roubos, que considera apenas aqueles a bancos, cargos e outros tipos, a cidade registrou 600 ocorrências.

A maioria, 294 ocorrências, foram registradas no DP Central, o que representa 49% do total. Em segundo lugar, a maioria das ocorrências foi registrada no 2º DP, com 256, ou 42,7% do total. Por fim, o 1º DP registrou 50 ocorrências.

Janeiro foi o mês com mais ocorrências, com 181 casos.

Roubos a veículos

Os casos de roubos a veículos são registrados a parte no sistema da SSP.

Foram 155 ocorrências registradas.

O DP Central registrou 92, ou 59,3% do total. Em seguida o 2º DP, com 53 casos e por fim o 1º DP com 10 casos.

A maioria das ocorrências foi em abril, com 41, seguido por janeiro e março com 39 e fevereiro com 36.