Cestas básicas mantêm preços estáveis em Suzano

As cestas básicas de Suzano mantiveram uma média de preços estáveis nos supermercados.

De acordo com o levantamento do DS feito em três estabelecimentos, a média de preços da cesta pequena é de R$ 69,59. Enquanto o preço das cestas básicas grandes chega a R$ 98,95.

Em levantamento feito anteriormente nos mesmos estabelecimentos, o preço médio da cesta básica pequena era de R$ 70,19, o que significa que o valor atualmente é 0,85% menor.

Já a média da cesta grande era de R$ 99,52, que é 0,57% maior que o valor atual.

Um supermercado localizado na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi manteve os mesmos preços nas duas pesquisas. A cesta básica pequena tem o valor de R$ 62,90, enquanto a maior custa R$ 81,90.

Um outro estabelecimento situado na rua General Francisco Glicério diminuiu os preços das suas cestas básicas.

A pequena custa R$ 69,99, um valor 2,5% menor que os R$ 71,79 cobrados anteriormente.

Enquanto isso, a grande tem preço de R$ 86,99, o que representa uma diminuição de 4,3% diante do preço anterior de R$ 90,99.

Por fim, o terceiro supermercado, que está na rua Benjamin Constant, não alterou o valor da cesta pequena, sendo cobrado R$ 75,89. No entanto, a cesta grande aumentou de R$ 125,69 para R$ 127,98, uma alta de 1,8%.

No estabelecimento ainda existe uma terceira cesta básica, chamada “Premium”. Este produto também teve aumento no preço, saindo de R$ 178,99 no primeiro levantamento para R$ 180,83, o que representa um aumento de 1%.