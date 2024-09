CEU do Gardênia Azul recebe espetáculo 'Pedaços de Memórias'

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul) receberá nesta sexta-feira (27/09), às 19 horas, o espetáculo “Pedaços de Memórias”, com interpretação de Elizandra Depp e direção de Cibele Zucchi.

A obra é uma adaptação livre da peça teatral brasileira "Valsa nº 6", escrita por Nelson Rodrigues em 1951. O enredo acompanha o drama de uma adolescente de 15 anos que sofre de amnésia e não consegue se lembrar de sua própria identidade. Presa entre delírios e a realidade, ela busca, por meio de fragmentos confusos de suas memórias, juntar as peças do quebra-cabeça de sua vida e descobrir quem é e de onde veio. Vale destacar que o espetáculo é totalmente gratuito e indicado para pessoas com 16 anos ou mais.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a apresentação é uma excelente oportunidade para a população entrar em contato com uma obra de grande relevância no cenário teatral brasileiro, especialmente por se tratar de uma adaptação de Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do país. “Esperamos que o público aproveite essa chance de prestigiar o talento dos nossos artistas locais e de vivenciar uma experiência profunda e reflexiva", destacou.