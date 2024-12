Chá de Enlutados acontece neste sábado em Suzano

Um Chá de Enlutados será realizado neste sábado (21), no Parque Maria Helena, em Suzano. O evento acontece às 14 horas na Rua Antônio Francisco dos Santos, 275.

A ideia é pessoas que perderam entes queridos compartilharem histórias, falarem sobre a saudade e encontrarem conforto mútuo.

“O objetivo é acolher os enlutados. Sou uma mãe enlutada, perdi meus dois filhos, e aqui na nossa cidade e região, não tem acolhimento ao enlutado. O acolhimento é só na hora do velório e enterro. O que eu quero é trazer para a cidade esse tipo de acolhimento para as pessoas, que podem ser pais, mães e filhos”, disse Juliana Santos, idealizadora do chá.

Ela disse que o desejo é de acolher e ser acolhido com muito amor, respeito, empatia e solidariedade. “Juntos, podemos enfrentar o desafio de um luto que muitas vezes é tão solitário”.

O evento é aberto ao público e para confirmar presença basta entrar em contato no número (11) 98243-7192.