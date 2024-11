Chapa 1 vence e Fabrício Ciconi é reeleito presidente da OAB de Suzano

A chapa 1 “A Ordem é Trabalhar”, liderada pelo atual presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui, saiu vitoriosa nas eleições da categoria realizadas nesta quinta-feira (21/11). O grupo recebeu 615 votos, coletados de maneira virtual em oito horas de votação online. O índice representa 66,4% dos sufrágios válidos na advocacia suzanense.

A chapa 2 "OAB Para Todos", liderada por Daniella Menezes, recebeu 310 votos (33,51%).

O novo mandato se iniciará em janeiro de 2025 e vai até dezembro de 2027. Além da escolha para a liderança da OAB Suzano, os advogados também votaram para a seccional paulista, com vitória para o grupo de Leonardo Sica e Patrícia Vanzolini, que agora passará ao Conselho Federal da Ordem. Além disso, neste novo triênio, o Conselho Estadual da OAB-SP também vai contar com a advogada suzanense Patrícia Braga.

De acordo com o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, a reeleição representa a aprovação do trabalho que vem sendo construído pela chapa, contando ainda com a participação ativa dos advogados Edjane Maria da Silva Sutero (vice-presidência), Cristian Sivera (secretário-geral), Antonia Vidal Prado Gasparotti (secretária-geral adjunto) e Gabriella Gimenez Mello (tesoureira).

“Ao longo dos últimos anos alcançamos conquistas inéditas, com a entrega de uma nova sede, que hoje é referência em todo o território paulista; com reformas importantes nas salas da advocacia; com a busca pela 5ª Vara Cível e tantos outros avanços para a Jovem Advocacia e pela valorização dos nossos profissionais mais experientes. A OAB Suzano está no caminho certo para crescer ainda mais”, reforçou Tsutsui ao agradecer o reconhecimento e a união da categoria.