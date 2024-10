Chapa 'OAB Para Todos' oficializa candidatura à presidência da OAB Suzano

A Chapa “OAB Para Todos” (Chapa 02) oficializou sua candidatura à presidência da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) para o triênio 2025/2027. O grupo é composto por cinco advogados: Daniella Cardoso de Menezes Reyes é a candidata a presidente pela chapa, ao lado de Luciano Garozzi, que concorre à vice-presidência.

O secretário-geral da chapa é o advogado Renan de Lima Franco, enquanto Adriana Machado da Silva Coqueiro atua como secretária-adjunta. Fernando Massarin é o tesoureiro. “Buscamos renovação e inclusão com uma diretoria pronta para trabalhar pela classe”, escreveu a postulante à presidência, em postagem nas redes sociais.

As principais propostas pontuadas pelo grupo são: gestão participativa; advocacia com maior representatividade perante o judiciário; união entre as gerações; fortalecimento da prerrogativa da advocacia; priorizar o atendimento dos advogados na subseção; trazer conhecimento tecnológico para uma advocacia de futuro; e o aprimoramento das ações perante a sociedade.