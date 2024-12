Chuvas: Plano Verão reforça monitoramento em 45 áreas de risco

A Prefeitura de Suzano está intensificando, desde a primeira semana de dezembro, as ações integradas do Plano Verão 2024/2025 com o objetivo de atuar na prevenção e contenção de catástrofes como enchentes, alagamentos e deslizamentos.

O trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, que conta com os 12 agentes da Defesa Civil municipal de prontidão, tem apoio dos mais de 600 moradores formados pelos Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), dos grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CONTRIBUIÇÃO

Para contribuir com a mitigação de ocorrências causadas pelo volume de chuva no período, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos começou a reforçar, no início deste semestre, os trabalhos de limpeza de rios, córregos e bueiros. O Plano Verão coloca em prática o Plano de Contingência estabelecido pela pasta da Segurança Cidadã, composto por diretrizes que preveem todos os aspectos relacionados a situações que demandem ações de socorro em situações adversas.

Assim, são reunidas informações de áreas com recorrência de desastres ou locais com alta suscetibilidade a ocorrências, sendo pontuadas e caracterizadas de acordo com a sua infraestrutura, ocupação e população, assim como são definidos os locais para acolhimento de famílias que precisarem sair de suas residências.

O monitoramento dos agentes ocorre nas 45 áreas de risco mapeadas, que terão especial atenção nesse período para suporte a eventuais ocorrências que possam colocar a população em perigo.

Entre as localidades identificadas como mais suscetíveis a impactos por conta de chuvas são aquelas que podem ser atingidas pelas cheias dos rios Taiaçupeba Açu, Taiaçupeba Mirim, Jaguari e Tietê.

Ações de combate às cheias incluem limpeza do Rio Una

Com o objetivo de fortalecer as ações de combate às cheias, tendo em vista a perspectiva de aumento da ocorrência de chuvas, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos iniciou em outubro a limpeza do rio Una. As atividades contemplaram o corpo d'água que acompanha toda a extensão da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una.

Em novembro, o trabalho seguiu no sentido centro-bairro, alcançando as galerias que passam debaixo do viaduto Leon Feffer até chegar ao rio Tietê, onde também estão acontecendo serviços de desassoreamento desde o ano passado, sob condução do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Governo do Estado. Ao todo, o trabalho de limpeza no rio Una foi implementado numa extensão de cinco quilômetros.

As mesmas ações já estavam ocorrendo nos rios Guaió e Jaguari desde o início do mês de agosto. As escavadeiras que foram utilizadas para este serviço contemplaram, entre outras localidades, o Jardim Monte Cristo, no curso do rio Guaió, e os bairros Jardim Fernandes e Jardim Carmem, no curso do rio Jaguari. A retirada dos resíduos desses corpos d'água evitam que as cheias causem danos à região norte e a inúmeras localidades do centro expandido, como o Jardim Quaresmeira e o Jardim Suzanópolis.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que a administração municipal tem se mobilizado de maneira especial para manter a cidade resiliente com relação às ocorr?ncias climáticas.

“Nossa Defesa Civil é uma referência no Estado de São Paulo pelas iniciativas que vem desenvolvendo junto à população, especialmente no que diz respeito aos Nupdecs. Ao mesmo tempo, nossa Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos atua regularmente para a retirada de resíduos em rios, córregos e bueiros, para impedir as cheias na cidade”, ressaltou.